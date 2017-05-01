（影音）《RM》快閃台灣嘗美食 吃貨宋智孝唯獨對它投降
2017/05/01 10:28
宋智孝率先嘗試臭豆腐，但吃了一口就放下。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《RM》成員宋智孝、HAHA、梁士燦，上月10日快閃寶島為節目進行美食之旅，品嘗台灣道地美食，除了擔仔麵之外，外國人聞風喪膽的麻辣臭豆腐也不放過，號稱最會吃的「吃貨」宋智孝身先士卒首先開吃，先是喝了一口麻辣臭豆腐的湯，直呼：「好喝！」接著夾起鴨血品嘗也頻頻點頭，不過當她吃了一口臭豆腐，卻是立即放下筷子，連字幕都打上：「連智孝都放棄的本地味道。」顯示已盡力，笑翻觀眾。
螢幕還打上連吃貨宋智孝「都放棄的本地味道」，笑翻觀眾。（翻攝自YouTube）不過頑皮的智孝絕不會放過惡整別人的機會，看到HAHA沒勇氣嘗試臭豆腐，趁他在滔滔不絕介紹水餃時，趁機放入臭豆腐幫他加菜，逼得他只好一起吞下，吃下後笑說：「可以感覺到臭豆腐跟水餃各自的味道。」而梁士燦則因遊戲失敗，被懲罰吃整塊臭豆腐，他臉部扭曲並憋氣，光速咀嚼並吞下，勇氣十足的行為讓HAHA笑翻說：「尊敬！」隨後他們又猛嗑了芒果冰、鳳梨酥、牛肉麵通過任務，HAHA忍不住滿足直呼：「真希望每次錄影都這樣。」
宋智孝趁HAHA吃水餃時，用臭豆腐幫他加菜，逼他不得不吃下。（翻攝自YouTube）
相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）
相關新聞
- RM突襲登台 宋智孝哈哈快閃踩街
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 掌握收益！介入特別股正逢時
- 宋智孝金鐘國打臉《RM》 捐主持費行善
- 金鐘國宋智孝爆遭RM「開除」台灣見面會成絕響
- 五月憑證報稅 ｅ化繳退稅送好禮
- 宋智孝被《RM》開除 爆哭失聯3天
- 泰國翻拍經典韓劇《宮》 尹恩惠和宋智孝變這樣
- （影音）「妻控」劉在錫險走偏 宋智孝誘惑太犯規
- （影音）宋智孝哈哈快閃6小時 RM離台前發射愛心！
- 《RM》新成員成功救收視 爆笑比外貌冠軍是...
- （影音）RM來台！ 宋智孝率哈哈、新成員現身永康街頭
- Gary藏愛閃婚 宋智孝狀況外
- Gary閃婚圈外人 非宋智孝
- （影音）宋智孝被親弟狠踹屁股 李光洙秒變出氣筒
- 宋智孝剪眉上瀏海 瞬間年輕10歲！
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 宋智孝傳跌倒撞傷鼻樑 忍痛演出完才就醫
- 曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量
推薦新聞