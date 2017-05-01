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此時聽來特別哀傷！林依晨談性侵「不是妳的錯」

2017/05/01 08:23

《神秘家族》是金鐘戲后林依晨婚後第一個作品。（華映提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕「晨神」林依晨今天將為宣傳犯罪電影《神秘家族》，與台灣媒體談拍片心得，該片改編自轟動一時的真實事件「福建滅門案」，片中她慘遭性侵，身旁人卻噤聲沉默。日前，她在中國出席一場電影座談會，不但說此角是從影16年來最虐心，也談到自己對受害者的態度和不捨，「被侵犯不是妳的錯，重新面對人生很難，但只要你一轉念它就能夠開始」。

日前發生才女作家上吊身亡憾事，而其家人之後聲明提及才女作家曾於9年前被補教名師「誘姦」，因此有揮之不去的夢魘，令外界震驚、沉痛。近期，有專家、藝人和法律界人士，紛紛對「年少時遭性侵」一事，提出各層面的討論。晨神的想法，也呼應了不少專家的說法。

林依晨挑戰演出遭遇性侵後，壓抑陰沉的問題少女。（華映提供）

林依晨表示，之所以稱此角「從影16年來最虐心」，是因為「片中人物的悲慘經歷不僅僅存在電影中，也許某個曾經和我們擦肩而過的陌生人，就遭遇過這樣的事情。」她說，電影中的角色因性侵而飽受「創傷後壓力症後群」的精神折磨；要如何進行傷痛修復？「越大的傷痛就需要越多的愛來彌補，如果法律對性侵有更嚴厲的懲罰，如果法制對性侵後取證更加人性化，如果周圍人對受害者能有一個寬容的態度.....」。

她也說，如果能改變上述其中的一點點，那麼用自己的影響力進入這個角色，讓大家去思考這個事件就是有意義的。「我也相信幫助那些和苗苗（角色名字）有著同樣遭遇的人重建自我，這是一個需要全社會去思考的共同課題。」座談會的最後，林依晨以一句「被侵犯不是妳的錯，重新面對人生很難，但只要你一轉念它就能夠開始」的溫情話語，鼓勵性侵受害者走出傷痛。

《神秘家族》預計將於5月19日在台上映。

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