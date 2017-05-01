（影音）可惡想去！VR爽看SOD 蔡阿嘎闖18禁「AV包廂」
2017/05/01 09:04
蔡阿嘎介紹「看到飽SOD個人包廂」，表情超猥瑣讓人噴笑。（翻攝自YouTube）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎平常除了愛拍搞笑無厘頭的影片，也兼另類旅遊作家，近日他為了第四本旅遊書再度前往日本取材，不過他愛搞怪出名，介紹的去處絕不會跟坊間一般的旅遊書一樣，最近他特別拍了一段影片介紹他的秘密基地，原來是一家「看到飽的SOD個人包廂」，簡直是天下寂寞男子的天堂。
最後蔡阿嘎爽用VR看《七龍珠》，逗趣舉動笑翻網友。（翻攝自YouTube）
從影片中可見，裡面設備應有盡有，而且片源充足，有1萬片以上的AV、及1000本以上的成人書籍，更厲害的是，還可以加價體驗VR技術，包廂內則有舒適的沙發及充足的衛生紙，甚至連情趣用品「飛機杯」都有，陪伴寂寞男子度過漫漫長夜，不過蔡阿嘎進去體驗時，不少觀眾都很期待他會在鏡頭前展示他看了什麼片，正準備跪求他推薦番號時，他立刻拿出知名動漫《七龍珠》的片子，直說：「想太多！你歪掉！我要看七龍珠不行嗎？」超無厘頭的行為讓網友噴笑，但也不忘感謝他推薦這麼「實用」的地方。
相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）
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