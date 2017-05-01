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李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢

2017/05/01 07:07

李寶英生女前，搶先在韓劇《神的禮物》中當媽。（緯來戲劇台提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓女星李寶英3年前嫁給男星池晟，夫妻檔事業更上層樓，不僅合體接下廣告代言，感情也羨煞眾人。李寶英在結婚後隔年，接下韓劇《神的禮物》，在劇中搶先當媽，飾演為了拯救被綁架的女兒，意外回到案發前14天的母親，愛女心切的她，為救回女兒被打得鼻青臉腫也再所不惜，讓人相當心疼。而該劇劇本日前也受到美國ABC電視台青睞，買下版權準備翻拍成美劇，創下韓劇史上頭一遭。

李寶英在韓劇《神的禮物》中為救愛女，被打的鼻青臉腫。（緯來戲劇台提供）李寶英前年6月生下愛女智柔，升格當新手媽咪，身材控制得宜的她，在短短2個月就恢復苗條身材，復出搶賺奶粉錢，爸爸池晟則透過Instagram秀愛女萌照，露出女兒的小小短腿，可愛模樣電翻粉絲。

李寶英在韓劇《神的禮物》中搶先當媽，為女兒小星付出所有。（緯來戲劇台提供）劇中李寶英也有一個女兒取名叫小星，身為電視新聞節目企劃的她，在追緝殺連環殺人案的過程中，反被歹徒盯上，綁走心愛女兒。為了贖回女兒，她獨自面對兇手，卻看到歹徒收錢後後轉身落跑，母性大發即使被歹徒又打又踢，也堅決不放手，展現母親殷切想找回孩子的韌性。她之後因意外回到案發前14天，攜手演私家偵探的曹承佑、警察鄭糠雲改變過去命運。該劇於5月1日周一至周五晚上11點在緯來戲劇台播出。

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