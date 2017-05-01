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（影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個…

2017/05/01 07:15

周杰倫目前正在中國舉辦「地表最強」世界巡迴演唱會。（翻攝微博）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「周董」周杰倫近日正在中國舉辦「地表最強」巡迴演唱會，昨晚在西安演唱會上的點歌段落，原本氣氛歡樂，但眼尖的周董看到現場保安把歌迷的燈牌給丟掉，勸阻無效忍不住當眾飆罵：「你給我滾出去！」霸氣外露引起現場所有歌迷一片歡呼聲。

影片中可看到，周董原本和顏悅色地說：「把她的燈牌還給她，這個公安，哈囉！你不要亂丟我歌迷的燈牌有沒有聽到？你要控制秩序你把她燈牌丟掉幹嘛？」據在場歌迷表示，保安不只不理睬，還對粉絲動手，終於讓周董當場爆氣吼：「你給我滾出去！欸，我在跟你講話有沒有聽到？你給我滾出去！」影片在網路上流傳後，引起不少討論。

周杰倫昨晚在西安開唱。（翻攝微博）

不過根據演唱會微博表示，其實是因為前排的歌迷舉燈牌擋住後方歌迷視線，保安才會上前處理，知道原委後的周董，也立刻於所屬杰威爾官方微博PO文道歉：「我對這位辛苦的工作人員說聲抱歉，不是有心的，對於維護演唱會秩序的安保人員我衷心的感謝。」為自己一時情緒失控致歉。

杰威爾音樂官方微博聲明全文：

杰倫:我今天晚上在西安演唱會看到一位維護秩序的工作人員為了維護秩序把歌迷朋友的燈牌放在地上，我為這位歌迷感到心疼而說了衝動的話，我對這位辛苦的工作人員說聲抱歉，不是有心的，對於維護演唱會秩序的安保人員我衷心的感謝！ ​​​​

相關影片（影片來源秒拍，如遭移除敬請見諒）：

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