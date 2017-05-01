為何現在還是單身？林志玲自嘲「這點」不吸引男生

林志玲出席「6分鐘護一生」婦癌防護推廣活動。（記者宋志雄攝）



〔記者吳琬婷／台北報導〕42歲林志玲的感情世界一直是外界矚目的焦點，她昨出席「6分鐘護一生」婦癌防護推廣活動時，透露目前仍是單身，坦言自己雖然性格獨立，但還是會想要被人照顧，她自嘲：「現在的男生好像都要感覺自己被需要，我這點可能沒做的很好」，笑指獨立性格反成感情阻礙。

談起感情問題，林志玲向來都很落落大方，還開自己玩笑：「其他事情都有長進，就是感情沒有長進！」她也表示，生活中目前沒有會令她心跳加速的對象，但內心一直渴望有個人可以照顧她。

林志玲出席「6分鐘護一生」婦癌防護推廣活動。（記者宋志雄攝）



林志玲分析，是否是自己個性太獨立，才會讓男生感覺不到被需要，表示以後要考慮做事情都要裝傻，即便是自己會做的事，還是要問：「可不可以幫幫我」。被問到獨立的程度，林志玲笑說：「我敢打蟑螂和蜘蛛，但是怕老鼠。」結果立刻被旁人接話：「很多男生也怕老鼠耶！」讓她感到無奈又好笑。

林志玲坦言，在心情低落、無力感重的時候，特別會希望身邊有男生可以照顧她，「想要有個人可以拍拍我的肩膀，和我說聲『妳可以的！』」透露這是目前生活中的小小缺憾。