北影玩弄規章逼退？ 影人轟：公然說謊打壓

《上岸的魚》一片因未能及時完成計畫退賽，卻被台北電影節告知明年不能再報名。（海鵬提供）〔記者盧家豪／台北報導〕台片《上岸的魚》月前報名台北電影節角逐獎項，因拍攝進度稍有延遲決定撤片退賽，準備明年再戰，卻被台北電影節以「該片已完成初審為由」，遭策展人郭敏容打槍：「明年也不能再報。」

根據台北電影節2017年報名簡章參賽規則第四點：「參賽影片曾經報名參加台北電影獎、並完成初審程序之影片，不得以新版本或替換片名重複報名。」不過該片監製姚經玉就質疑，4月25日時北影才要求補件，證明初審尚未結束，怒轟北影「公然說謊」、「官僚方式戮力封殺電影人」。

台北電影節的聲明中寫道，「今年台北電影獎自3月23日收件截止後，已於3月底完成初審資格審核，若有任何參賽影片因故取消參賽，將依規定往後不得再重複報名。」姚經玉反駁，短短7至8天光是整理報名資料就來不及，更何況是完成初審程序，質疑北影刻意打壓。

對此，北影方面強調絕無封殺台灣電影人之實，純屬雙方對規章理解不同，會再找時間與劇組溝通。

《上岸的魚》監製姚經玉臉書聲明原文。（翻攝自臉書） 台北電影節強調參賽規章行之有年，完成初審退賽者不得再度報名，但程序不透明遭質疑「說謊」打壓特定作品。（翻攝自網路）