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玩不膩！丁文琪又把林宥嘉P成...

2017/04/30 22:30

林宥嘉（左）今年終於娶到美嬌娘丁文琪（右）。（合成圖，Hit Fm提供、翻攝自丁文琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手林宥嘉年初才娶回嬌妻「Kiki」丁文琪，日前還一起飛到日本拍攝浪漫婚紗照。丁文琪婚後雖然時常在臉書曬出溫馨晚餐，卻鮮少公開兩人甜蜜合照，先前丁文琪破例曬出兩人合照，卻把林宥嘉P上韓星孔劉的臉，今日丁文琪又在臉書分享合照，但老公林宥嘉這次沒被P圖，而是直接被塗白，讓網友笑虧「沒有P圖，直接抹掉算林太太狠」。

丁文琪（左）又把老公林宥嘉的臉「抹掉」。（翻攝自丁文琪臉書）

丁文琪今日在臉書寫道，「終於上岸啦！可以用鼻子呼吸好開心」透露感冒終於康復，曬出和林宥嘉一起在日本拍攝婚紗照時的美照，但仔細一看林宥嘉又被愛妻「馬賽克」，還特地P上韓劇《鬼怪》男主角孔劉胸口上的劍，開玩笑地說「拎太太與拎孔劉」，似乎還深陷歐巴的魅力當中。網友也紛紛笑虧「林太太的P圖技術又高一級了」、「覺得不止劍P圖，連人都像是P上去的XD」、「好想看沒有馬賽克的原圖喔」。

丁文琪（左）日前才把林宥嘉的臉P成韓星孔劉。（翻攝自丁文琪臉書）

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