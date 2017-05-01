2萬年一遇美少女登台電翻台粉 俏皮模仿《康熙》調戲成員
2017/05/01 07:14
「AKB48」成員岡部麟（左起）、小栗有以、山田菜菜美今登台演出。（AKS提供）
〔記者粘湘婉／台北報導〕日本女團「AKB48」成員小栗有以擁有清純外貌，被粉絲封為「2萬年一遇的美少女」，今她帶領小分隊「Team 8」成員岡部麟、山田菜菜美訪台辦見面會，與300名台粉近距離互動。嚮往當主持人的小栗，現場也模仿台灣知名綜藝節目《康熙來了》，自封是《小栗來了》的主持人，無厘頭風格卻讓2位團員都愣住。
小栗今一上台主持，就要求岡部和山田轉一圈，看2人露出一頭霧水的表情，她才笑稱：「沒什麼意義，就只是想看你們轉一下」，而山田也當場展現獨門特技，她過去曾挑戰人中夾10支筆成功，這次主辦單位祭出台灣101、油條造型筆增加挑戰難度，最後她仍成功夾了8支筆，讓台下粉絲拍手叫好，她自豪表示：「這都是訓練過後的成果」，惹得在場粉絲哈哈大笑。
「AKB48」小栗有以今變身主持人，拱成員山田菜菜美挑戰人中特技。（AKS提供）
現場3人唱起「Team 8」招牌歌《去47個美麗城市》，並用47作為幸運號碼，選出幸運粉絲上來互動，岡部在台上佯裝生氣，還用中文說出「我愛你愛得不要不要的」時，讓全場粉絲當場融化。
今3名女孩也玩起心理測驗，測試愛情觀，調皮的小栗被測出是「喜歡追求刺激戀情」，讓她當場羞紅臉，連忙搖頭大喊：「沒有沒有，我真的不是這種人」，可愛反應逗笑在場粉絲。3人預計明天搭機離台，班機不公開。
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