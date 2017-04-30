限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

超萌徐嬌cosplay女王 楊子儀羞喊融化了

2017/04/30 21:59

kaka帶子儀去情趣用品店。（校盟影業提供）

〔記者洪素津／台北報導〕楊子儀日前主持《校花點點名》，到校園尋找神似徐嬌的cosplay女王沈珈妤（kaka），同學爆料之前去日本海外教育旅行時，超萌的kaka相當受日本男生歡迎，每個經過她的人都會對她大喊：「kaka醬，卡哇伊！」

18歲的kaka在cosplay界小有名氣，嬌小可愛的她扮起任何角色都相當得心應手。國中開始接觸cosplay，kaka家中有一百多套服裝，價值逼近數萬元，她還現場加碼cosplay矢澤妮可對著鏡頭做貓系撒嬌，讓楊子儀都融化大喊：「可愛耶！」

日前父母為了阻止她，曾趁kaka不在時，將2萬多塊的彩妝品、服裝道具丟棄，讓kaka相當生氣。另外kaka為了cosplay治裝，還帶楊子儀到她的18禁秘密基地-情趣用品店，不但可以在裡面找到許多性感吊帶襪，更有多種道具可以選擇。

另外kaka未來目標是想當全方位的藝人，向蔡依林、楊丞琳看齊。從沒交過男友的kaka完全不會撒嬌，女漢子形象讓人直呼「反差萌太可愛了！」kaka在節目中大方公布理想型，「善良、陽光、可愛，長相只要看得順眼，身高160就可以了。」

推薦新聞
昆凌接班人！ 宋蘋恩身兼三工闖星河 昆凌接班人！ 宋蘋恩身兼三工闖星河
2017/04/30 22:43
日網友指木村拓哉老態龍鍾 網驚：魔法解除了？ 日網友指木村拓哉老態龍鍾 網驚：魔法解除了？
2017/04/30 22:42
玩不膩！丁文琪又把林宥嘉P成... 玩不膩！丁文琪又把林宥嘉P成...
2017/04/30 22:30
閃電解約爆懷孕？梁云菲回應了 閃電解約爆懷孕？梁云菲回應了
2017/04/30 22:06
超萌徐嬌cosplay女王 楊子儀羞喊融化了 超萌徐嬌cosplay女王 楊子儀羞喊融化了
2017/04/30 21:59
小彬彬爆負債200萬 深陷低潮吞抗憂鬱藥 小彬彬爆負債200萬 深陷低潮吞抗憂鬱藥
2017/04/30 21:48
黑色網襪秀辣腿 王彩樺挨嗆「瘋查某」 黑色網襪秀辣腿 王彩樺挨嗆「瘋查某」
2017/04/30 21:33
Lulu性感大解放登封面 阿達放閃：不能在外流通 Lulu性感大解放登封面 阿達放閃：不能在外流通
2017/04/30 21:04
楊千霈調教老公大成功 爸媽拿貓逼她生小孩 楊千霈調教老公大成功 爸媽拿貓逼她生小孩
2017/04/30 20:38
去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」 去年李烈閃辭主席 台北電影節今年爆「說謊」
2017/04/30 20:34
捕獲野生周湯豪！曝曬排隊為了... 捕獲野生周湯豪！曝曬排隊為了...
2017/04/30 20:29
懷胎7月女友知道嗎？熱狗放話：不跟同一個女生生第二個小孩 懷胎7月女友知道嗎？熱狗放話：不跟同一個女生生第二個小孩
2017/04/30 20:29
兄弟本色開唱分貝過關 瘦子嗆限制「很機X」 兄弟本色開唱分貝過關 瘦子嗆限制「很機X」
2017/04/30 20:16
遇劫後創傷 豐臀金「不多P」睡不著 遇劫後創傷 豐臀金「不多P」睡不著
2017/04/30 20:07
哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃 哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃
2017/04/30 19:12
男星拍戲來真的！一個肘擊打斷女星鼻樑 男星拍戲來真的！一個肘擊打斷女星鼻樑
2017/04/30 18:53
金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉 金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉
2017/04/30 18:26
余文樂新片man爆 釣出正牌春嬌示愛 余文樂新片man爆 釣出正牌春嬌示愛
2017/04/30 17:59
梁云菲突閃電宣布解約 網猜原因是身體... 梁云菲突閃電宣布解約 網猜原因是身體...
2017/04/30 17:51
謝和弦朝聖兄弟本色 結婚周年做這件事 謝和弦朝聖兄弟本色 結婚周年做這件事
2017/04/30 17:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.