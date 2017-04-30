超萌徐嬌cosplay女王 楊子儀羞喊融化了

kaka帶子儀去情趣用品店。（校盟影業提供）

〔記者洪素津／台北報導〕楊子儀日前主持《校花點點名》，到校園尋找神似徐嬌的cosplay女王沈珈妤（kaka），同學爆料之前去日本海外教育旅行時，超萌的kaka相當受日本男生歡迎，每個經過她的人都會對她大喊：「kaka醬，卡哇伊！」

18歲的kaka在cosplay界小有名氣，嬌小可愛的她扮起任何角色都相當得心應手。國中開始接觸cosplay，kaka家中有一百多套服裝，價值逼近數萬元，她還現場加碼cosplay矢澤妮可對著鏡頭做貓系撒嬌，讓楊子儀都融化大喊：「可愛耶！」

日前父母為了阻止她，曾趁kaka不在時，將2萬多塊的彩妝品、服裝道具丟棄，讓kaka相當生氣。另外kaka為了cosplay治裝，還帶楊子儀到她的18禁秘密基地-情趣用品店，不但可以在裡面找到許多性感吊帶襪，更有多種道具可以選擇。

另外kaka未來目標是想當全方位的藝人，向蔡依林、楊丞琳看齊。從沒交過男友的kaka完全不會撒嬌，女漢子形象讓人直呼「反差萌太可愛了！」kaka在節目中大方公布理想型，「善良、陽光、可愛，長相只要看得順眼，身高160就可以了。」