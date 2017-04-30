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小彬彬爆負債200萬 深陷低潮吞抗憂鬱藥

2017/04/30 21:48

小彬彬（右後）和前妻小君（左後）結束6年婚姻。（翻攝自萌萌彬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小彬彬」溫兆宇和小9歲老婆小君鬧離婚吵得不可開交，6年婚姻破滅，日前更爆出小彬彬經營的羊肉爐熱炒店生意慘淡，平均每個月都要虧近8萬元，為了維持營運還借貸了80萬，不僅婚姻觸礁，事業也陷入困境，讓小彬彬跌入人生低潮，還一度吃抗憂鬱藥試圖解憂。

小彬彬（左）離婚後，熱炒店生意大不如前。（翻攝自小小彬微博）

據《聯合報》報導，小彬彬透露和小君鬧婚變後，兩人本來已經訂好在去年底簽字離婚，但後來岳母出面勸阻，希望雙方能在考慮清楚，才遲遲沒有正式離婚，但小彬彬也直言「這婚姻是不行了」表示只要小君開好條件，他隨時可以簽字離婚。

自從小君去年6月帶萌萌彬搬回娘家後，小彬彬已經近10個月沒有和兒子見面，僅透過視訊通話看到兒子。小彬彬自婚變後，幾乎無心經營熱炒店，甚至3個月不出門，整天在家喝酒大哭，整個人陷入憂鬱，讓媽媽看不下去，想帶他去看心理醫生，小彬彬也曾嘗試吞抗憂鬱藥解憂，但他透露，吃過一次後發現會頭暈、產生幻覺，就立刻停藥。

小彬彬（右）透露熱炒店生意慘淡，目前還負債200萬。（翻攝自小小彬微博）

小彬彬表示經營熱炒店4年，今年生意相當悽慘，幾乎每個月都虧損近8萬，最慘1天只賺740元，為了繼續撐下去還向銀行貸款，加上之前的借貸，現在已經負債逾200萬，讓他只能苦笑「但還是要經營下去啊，不然怎麼辦」。

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