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金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉

2017/04/30 18:26

金所炫（左）自曝沒有戀愛經驗，而俞承豪（右）符合理想型。（合成圖，翻攝自推特、網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕17歲南韓「國民妹妹」金所炫出道13年演過多部作品，合作對象包括南柱赫、孔劉、李棟旭、朴寶劍等大咖男星，被封「男神收割機」。談到感情經驗，金所炫坦言從來沒有談過戀愛，而在認識的眾多男星中，俞承豪最符合理想型。

金所炫和俞承豪主演的MBC新劇《君主─假面的主人》即將開播，今金所炫上節目宣傳時自曝沒有交過男朋友，且身邊也有許多單身朋友，會互相抱怨很寂寞。而去年客串夯劇《鬼怪》和孔劉、李棟旭同台飆戲，她坦言在2人之間會選孔劉，但孔劉和新戲搭檔俞承豪相較之下，俞承豪比較符合理想型。

金所炫過去曾和多為大咖男星合作，被封「男神收割機」。（翻攝自JTBC）

金所炫表示在孔劉和俞承豪會選擇俞承豪。（翻攝自JTBC）

其實金所炫再接演《君主》前就曾透露想和俞承豪合作，如願搭檔後，她更大讚從俞承豪口中說出的台詞就是與眾不同，特別讓人心動。《君主》將於5月10日在MBC播出，俊男美女的組合讓人非常期待。

金所炫（右）和俞承豪（左）主演的新戲《君主─假面的主人》即將開播。（合成圖，翻攝自MBC臉書）

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