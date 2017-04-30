Jolin無緣見孔劉？ 慶功宴疑成功見男神

「Jolin」蔡依林昨在臉書上傳美圖。（翻攝自蔡依林臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕37歲南韓男神孔劉昨舉辦見面會，讓台下5500名「孔太太」跟著台上的他又哭又笑。天后「Jolin」蔡依林也是他的頭號粉絲，昨雖因工作無法到場支持，但孔劉慶功宴上卻被本報記者拍到疑似為Jolin背影，大耳環、與包包頭與昨天蔡依林在臉書上曝光的打扮，相當神似，似乎成功圓夢見到心中男神。

昨孔劉活動結束後，搭車到FiFi茶酒沙龍舉辦慶功宴，隨行的爸媽待了約1.5小時就離開，而他則繼續待在店內，開心喝酒慶祝，待了近4小時，在凌晨2點半才心滿意足從店內後門搭車離開。喝嗨的他看得出臉色微紅，在保鑣攙扶下，立刻快閃上車。

值得一提的是，「Jolin」蔡依林昨在臉書上秀美照，歪一邊的包包頭、大耳環相當搶眼。晚間孔劉慶功宴上，曾有網友表示疑似看到天后身影，餐廳內也拍到一名女子打扮相當與「Jolin」相當神似，求證見面會主辦單位，對方否認蔡依林有參加慶功宴，並表示該名女子應是造型師。

孔劉慶功宴上，被拍到疑似「Jolin」蔡依林的背影。（記者胡舜翔攝）

孔劉慶功宴上，被拍到疑似「Jolin」蔡依林的背影，歪歪的包包頭和大耳環都與蔡依林昨日的打扮相似。（記者胡舜翔攝）