限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪

2017/04/30 16:12

IU推出新專輯《Palette》，近期為宣傳跑遍各大節目。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手「IU」李知恩近期推出新專輯《Palette》，唱出25歲的心境改變，專輯一發布立刻橫掃各大音樂排行榜榜首，成績亮眼。近日IU上南韓音樂節目《柳熙烈的寫生簿》宣傳，回顧過去在節目演出的片段，不料某次竟罕見大走音，而她也祭出「貞子機械舞」賠罪，讓她直呼「永生難忘！

IU過去曾在節目中大走音，讓她直呼很難忘。（翻攝自YouTube）

IU出道以來鮮少發生走音的情況，她也透露，「醫生曾說過，因為我的聲帶構造，天生就不容易走音。」不料在2012年播出的《柳熙烈的寫生簿》中，IU竟發生罕見大走音，當時她演唱抒情歌曲《第一次離別那晚》，但在高音部分卻頻頻破音，重唱2、3次都還是一樣。雖然該片段當時並沒有播出，但IU看到回顧畫面後仍直喊「永生難忘！」

不過，主持人柳熙烈澄清IU平時不太會發生這種狀況，是因為當天有Rain的《Rainism》高難度舞蹈表演，太過緊張才出差錯，而當時IU也特別大秀一段「貞子機械舞」向觀眾賠罪，精湛舞技驚艷全場，成功扳回一城。

IU為向觀眾賠罪，大秀「機械舞」驚艷全場。（翻攝自YouTube）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
紅包場女星為重回演藝圈 硬塞入22腰禮服 紅包場女星為重回演藝圈 硬塞入22腰禮服
2017/04/30 16:20
（影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪 （影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪
2017/04/30 16:12
劇場鬼才下跪補求婚 晨神六月見證浪漫時刻 劇場鬼才下跪補求婚 晨神六月見證浪漫時刻
2017/04/30 16:09
楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了 楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了
2017/04/30 15:29
欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」 欠稅300萬分期繳 吳宗憲再登報稅大戶嘆「逃不了」
2017/04/30 15:01
孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手 孔劉下午離台 全程面帶微笑不時和粉絲握手
2017/04/30 14:56
《教父》滿45年演員齊聚 大談帕西諾「長短」白蘭度「蛋蛋」 《教父》滿45年演員齊聚 大談帕西諾「長短」白蘭度「蛋蛋」
2017/04/30 14:52
MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是… MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…
2017/04/30 14:50
艾芭生日趴 露半球玩變裝 艾芭生日趴 露半球玩變裝
2017/04/30 14:45
孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰 孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰
2017/04/30 14:40
IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊 IKEA購物袋被「仿」 還漲到1705英鎊
2017/04/30 14:29
湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的 湯姆哈迪街頭擒賊義舉大翻盤？女工程師嗆：人是我抓的
2017/04/30 13:55
劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉 劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉
2017/04/30 13:03
預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！ 預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！
2017/04/30 12:57
蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播 蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播
2017/04/30 12:51
蔡依林秀挖洞粉紅照 網友好奇孔劉看到了嗎 蔡依林秀挖洞粉紅照 網友好奇孔劉看到了嗎
2017/04/30 12:42
女主播辦講座 祖孫三代北上參加相挺 女主播辦講座 祖孫三代北上參加相挺
2017/04/30 12:21
就是她！只穿內褲逛新崛江 加碼爆料木瓜奶是假的 就是她！只穿內褲逛新崛江 加碼爆料木瓜奶是假的
2017/04/30 12:18
前SS501成員閃現金賢重見面會 卻讓他糗到不行 前SS501成員閃現金賢重見面會 卻讓他糗到不行
2017/04/30 11:40
（影音）川普槓上記者 就職百日慘被3句話打臉 （影音）川普槓上記者 就職百日慘被3句話打臉
2017/04/30 11:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.