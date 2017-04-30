（影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪

IU推出新專輯《Palette》，近期為宣傳跑遍各大節目。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手「IU」李知恩近期推出新專輯《Palette》，唱出25歲的心境改變，專輯一發布立刻橫掃各大音樂排行榜榜首，成績亮眼。近日IU上南韓音樂節目《柳熙烈的寫生簿》宣傳，回顧過去在節目演出的片段，不料某次竟罕見大走音，而她也祭出「貞子機械舞」賠罪，讓她直呼「永生難忘！」

IU過去曾在節目中大走音，讓她直呼很難忘。（翻攝自YouTube）

IU出道以來鮮少發生走音的情況，她也透露，「醫生曾說過，因為我的聲帶構造，天生就不容易走音。」不料在2012年播出的《柳熙烈的寫生簿》中，IU竟發生罕見大走音，當時她演唱抒情歌曲《第一次離別那晚》，但在高音部分卻頻頻破音，重唱2、3次都還是一樣。雖然該片段當時並沒有播出，但IU看到回顧畫面後仍直喊「永生難忘！」

不過，主持人柳熙烈澄清IU平時不太會發生這種狀況，是因為當天有Rain的《Rainism》高難度舞蹈表演，太過緊張才出差錯，而當時IU也特別大秀一段「貞子機械舞」向觀眾賠罪，精湛舞技驚艷全場，成功扳回一城。

IU為向觀眾賠罪，大秀「機械舞」驚艷全場。（翻攝自YouTube）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）