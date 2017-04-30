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爆幼時遭強壓頭碰下體！韓瑜曾出櫃愛上女生

2017/04/30 16:10

韓瑜有著本土劇當家花旦的封號。（翻攝自韓瑜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來女作家自殺事件引起各方議論，爆出國中曾遭遇誘姦，而讓她埋下重度憂鬱症的因子，不少人都勇敢跳出來分享自身經驗，星座專家唐綺陽昨自訴童年險遇狼爪，使她青春期都刻意打扮得男性化為了保護自己，女星韓瑜見狀也心有戚戚焉，自曝小時候那段不堪回首的塵封往事。

韓瑜今自曝小學慘遭性騷擾。（翻攝自韓瑜臉書）

韓瑜今在臉書沉痛透露，小時候外出購物回家時，在樓梯間被一名國中生叫住，「妹妹，我有個東西要給妳看」，不料下一秒卻掏出陽具，讓才正值小學的韓瑜當場嚇傻，還來不及做出反應時，對方還試圖強壓她頭觸碰他下體，甚至直接親吻韓瑜，幾經掙扎、反抗後，「我虛軟無力，但還是連滾帶爬的回到了家」。

韓瑜受性騷擾事件影響，一度喜歡上女生。（翻攝自韓瑜臉書）

韓瑜回家後，面對阿公的詢問關心，卻潛意識認為說實話會被罵，便回：「沒有啦！我看見一隻超級大的蜘蛛，我很害怕，所以不敢上來」，這件事雖沒有帶給她嚴重的負面影響，但她坦言國中時為了追尋能保護她的人，還曾出櫃喜歡上女生，她呼籲家長得要隨時關切孩子的異狀，並對自己和有類似遭遇的人喊話：「放過自己吧…妳沒做錯什麼……」。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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