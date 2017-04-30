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全台首創高空算命 美麗華占卜摩天輪助改運

2017/04/30 15:16

美麗華百樂園首度與塔羅牌老師合作，於5月13日舉辦全台首創的「占卜」摩天輪活動。（美麗華百提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨母親節檔期炒得火熱，但滿千送百已經不稀奇，美麗華百樂園看準「算命」商機，首度與塔羅牌老師合作，首創全台第一「占卜」摩天輪，讓民眾在摩天輪高空包廂中，一邊欣賞高空美景，一邊讓老師排除你的疑難雜症！

全台首創的「占卜」摩天輪，消費者可在17分鐘內問到飽，並且一邊欣賞高空美景。（美麗華百提供）

美麗華百樂園特別於5月13日下午15:00~18:00舉辦「占卜摩天輪」活動，在摩天輪包箱中，精選5名優秀的塔羅牌老師占卜團隊進駐摩天輪，讓你在摩天輪轉一圈的17分鐘內，感情、工作問到飽，憑5月1日至5月13日當日累計消費滿5,000元之發票，即可搭乘「占卜」摩天輪，讓心靈淨空。

無獨有偶，今年新光三越即日起至5月1日祭出全館滿5,000元送200元抵用券；名品滿10,000元送500元抵用券，而針對不知要送媽媽那些禮物的消費者，新光三越今年也特別推出「塔羅牌」測出媽媽隱藏性格，歸納媽媽的喜好，讓挑禮物不再是難事。

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