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MUJI無印良品公布人氣商品排行榜 第一名是…

2017/04/30 14:50

Top 1 四輪硬殼止滑拉桿箱，4,600-8,900 元（33L、60L、85L、102L）：背面附有輪子止滑機能開關，可防止滑動傾倒，拉桿可自由隨喜好高度調整固定。（無印良品提供）〔記者凃盈如／台北報導〕無印良品舉辦「MUJI愛用100品」投票活動，在為期一周的投票活動中，蒐集近5萬人次投票數及2萬則使用心得回饋，從MUJI無印良品門市販售的6,000多項商品中票選出30項人氣品項，並展開生日慶優惠活動，而這次公布的前三名，分別是「四輪硬殼止滑拉桿箱」、「懶骨頭沙發」、「超音波芬香噴霧器」，另外撥水加工有機棉休閒鞋、微粒貼身靠枕、空氣循環扇，也名列前茅。

Top 2 懶骨頭沙發（本體+椅套），5,100-5,800元：伸縮素材部分改用耐久性、伸縮性更佳的聚酯纖維材質，內裡填充的超微粒泡棉展現獨特的坐臥感。（無印良品提供）MUJI 13週年生日慶自即日起至5月14日舉辦，除了滿千送百之外，滿3,000元加碼送100抵用券，其中，4月27日在環球購物中心新北中和店2F改裝開幕的環球門市，當日單筆消費滿6,000元，還可獲得限量500份的丹寧小物包1個，4月27日至4月29日，於環球門市結帳時出示手機APP軟體「MUJI passport」，所累計之購物里程將為平日的3倍，是採買高單價家具的好時機！

Top 3 大容量超音波芬香噴霧器，2,680元：利用超音波震動原理擴散精油香氣，讓精油保持原始芬芳，營造滿室馨香。LED燈可單獨使用，當作間接照明。（無印良品提供）MUJI無印良品環球門市自2011年開幕至今6年，本次改裝從1F搬遷至2F，擴大坪數至180坪，引進多樣化的全新服務及商品內容，如「家具配置諮詢服務」、「有機棉每日兒童服系列」，更引進以家庭親情及童趣類為選書的熱銷書籍，總計近30個品項數，提供家長與孩子感受更多書與好感生活融合的閱讀提案，另打造大台北地區獨家的「木育廣場」，由台灣杉木打造的小空間，溫潤可愛，現場所使用的玩具皆為木製，有別於一般塑料製品，讓孩童可在遊戲中體會天然木頭的溫潤與厚實感。

Top 4 撥水加工有機棉休閒鞋，990元：採用經過撥水加工處理的棉素材所製成，具有不易沾染水性汙垢的效果。並搭配不易感到疲憊的鞋墊。（無印良品提供）Top 5 微粒貼身靠枕，720-1,100元：使用微粒子填充物，能舒適地包覆身體。無論用於頭部或腰部，都能以自己喜歡的方式放鬆。（無印良品提供）Top 6 空氣循環風扇，2,980元：風向調整為5段、風力3段。音量小，最大運轉音為44db，調整到最小時（16db）幾乎聽不到聲音。（無印良品提供）

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