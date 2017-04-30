《教父》滿45年演員齊聚 大談帕西諾「長短」白蘭度「蛋蛋」

經典電影《教父》滿45周年。（翻攝自網路）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕美國最大電影節之一的「紐約翠貝卡電影節」在20日閉幕，由於今年剛好是經典電影《教父》滿45周年，因此特地安排該片作為閉幕電影，還特邀導演柯波拉、演員艾爾帕西諾和勞勃杜瓦等人齊聚；不過，他們竟在台上談論起帕西諾「長短」、馬龍白蘭度「蛋蛋」，非常有趣。

原來，起初導演柯波拉看上帕西諾的舞台表演能力，且當時他構想「邁克」在西西里島漫遊畫面時，腦中浮面也是帕西諾的臉，因此力薦，但派拉蒙不看好，製片羅伯特艾文認為帕西諾太矮了，希望由勞勃瑞福或雷恩歐尼爾這類型男星來飾演。

帕西諾也回憶，第一個星期真的很困擾，一個鏡頭被要求拍好幾次，還聽到一旁的人在嘰嘰喳喳碎嘴，之後才明白，這是柯波拉試圖讓派拉蒙不要換掉他。

雖然《教父》是個很嚴肅的電影，馬龍白蘭度也令人望而生畏，但事實上，拍攝現場是很歡樂的；86歲的勞勃杜瓦就爆出一項趣事，在拍攝婚禮上、照全家福場景時，他、白蘭度和其他演員在相互較勁，但隨後他被一名女士拉到一旁說，「聽著，鮑伯你沒事，但你剛剛是抓到白蘭度的蛋蛋嗎」，話一說完，全場笑翻。