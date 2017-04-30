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鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦

2017/04/30 15:04

鄭敬淏（左）和少時成員秀英（右）已穩定交往5年，從沒吵過架。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「少女時代」成員秀英，和演員男友鄭敬淏穩定交往5年，2人對戀愛的態度相當大方，時常被民眾捕捉甜蜜逛街的身影，不過近日鄭敬淏接受雜誌訪問時，坦言他仍不小心讓秀英吃了不少苦，感到很愧疚，心裡一直對女友抱著歉意。

鄭敬淏和秀英越愛越大方，時常能看到2人甜蜜逛街的身影。（翻攝自韓網）

據韓媒《WomanSense》報導，鄭敬淏認為，自己像是鄰居哥哥、大叔一般的演員，公眾人物的身分對自己沒有造成什麼不便，也不太在意他人的視線或看法，且認為戀愛不是壞事，就光明正大一點，因此很自然的公開和秀英的戀情，卻因此讓對方添了不少麻煩，讓她吃了很多苦，因此愧疚的說：「很對不起她。」

不過，鄭敬淏也大方分享和女友的相處模式，甜蜜透露2人交往5年沒吵過架，且彼此不只是有作品時，平常就會隨時隨地給予鼓勵和支持，雖然秀英曾對他愛和友人小酌頗有微詞，但雙方都了解彼此底線，認為以後也不會有爭執發生，穩定感情令人稱羨。

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