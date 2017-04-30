相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！

《侏羅紀公園》系列電影的元老級男星傑夫高布倫，終於確定將在明年上映的《侏羅紀世界2》當中現身，再次演出混沌論數學家「伊恩馬爾科姆」這個角色。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕2015年上映的《侏羅紀公園》續作《侏羅紀世界》，在全球締造出16.7億美金（約台幣538億元）的亮眼成績，目前該系列也確定要拍成三部曲，其中預計在明年6月底暑假檔期上映的《侏羅紀世界2》已經正式開拍；而最近，有一名過去曾參演原版《侏羅紀公園》的重量級角色也將重新回到這塊恐龍樂土來參演，這個人就是過去演出遭霸王龍攻擊的混沌論數學家「伊恩馬爾科姆」的男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum），在睽違20年之後，他終於又要重返《侏儸紀》了！

傑夫高布倫過去在《侏羅紀公園》系列電影中一幕被霸王龍攻擊的畫面，至今仍令不少觀眾印象深刻。（翻攝自每日郵報）

根據《The Hollywood Reporter》報導，分別在1993與1997年曾演出《侏儸紀公園》、《侏儸紀公園：失落的世界》這2部經典恐龍電影的傑夫高布倫，終於確定將在《侏羅紀世界2》當中現身，相隔20年後又要再次扮演混沌論數學家「伊恩馬爾科姆」這個角色，這個好消息令忠實影迷們感到興奮不已。不僅如此，傑夫高布倫在去年也參演了《雷神索爾3：諸神黃昏》，在劇中將扮演「宗師」恩杜維加斯特一角，而曾與他合拍《侏儸紀公園》、飾演「艾倫葛蘭特博士」一角的男星山姆尼爾（Sam Neill），據傳也有在《雷神3》裡演出一個至今仍未被公開的神秘角色，粉絲們將可以在明年的《侏羅紀世界2》上映之前，於今年年底的《雷神3》中看到這對「恐龍搭檔」睽違20年的再次合作。

傑夫高布倫（左），與過去的「恐龍搭檔」山姆尼爾（右）都有參演《雷神索爾3：諸神黃昏》，2人睽違多年後，終於將再度攜手合作。（翻攝自Redcarpetrefs）