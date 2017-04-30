孔劉結束寶島行 穿上《鬼怪》裝機場說掰掰

孔劉今一身輕便裝扮現身機場搭機，結束寶島行。（翻攝自推特SmileYoo0710）〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲南韓男星孔劉昨在新莊體育館舉辦見面會，3.5小時內容誠意十足，不僅開金嗓秀歌喉，更被台粉惹哭，讓台下5500名「孔太太」跟著台上的他又哭又笑。今他結束4天3夜寶島行，一身輕便裝扮，穿上曾在《鬼怪》中曝光過的棉T戲服，戴上鴨舌帽搭墨鏡搭機離台，一路帶著微笑走到登機門，親切與圍觀的粉絲和空姐揮揮手。

孔劉手上拿著粉絲送的花束離台。（記者姚介修攝）今孔劉搭機裝扮，被眼尖粉絲認出是《鬼怪》中金信的棉T戲服，當集內容他滿懷自信揪李棟旭、陸性材等人去三溫暖比拚身材，最後還哼聲撂話「沒自信就算了」，相當逗趣。

昨孔劉活動結束後，搭車到FiFi茶酒沙龍舉辦慶功宴，隨行的爸媽待了約1.5小時就離開，而他則繼續待在店內，開心喝酒慶祝，待了近4小時，在凌晨2點半才心滿意足從店內後門搭車離開。喝嗨的他看得出臉色微紅，在保鑣攙扶下，立刻快閃上車。

孔劉手上拿著粉絲送的花束離台。（記者姚介修攝） 孔劉今穿上《鬼怪》中金信的棉T戲服搭機離台。（翻攝自網路） 孔劉在後台與見面會主持人黃子佼、翻譯老師開心合照。（翻攝自黃子佼臉書） 孔劉昨活動完直奔慶功宴餐廳，到半夜2點半才搭車離開。（記者胡舜翔攝）