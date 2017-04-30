蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播

蔡英文揪民眾一起死守《通靈少女》完結篇，還跟風吃紅龜粿。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕HBO和公視合作、由郭書瑤主演的《通靈少女》，一開播就造成熱潮，不僅享譽國際成為台灣之光，收視率節節高升，話題度也居高不下，連總統蔡英文都是忠實觀眾，該劇集今將播出完結篇，總統也像小迷妹一般，號召民眾一起死守播出。

因為郭書瑤在劇中以傳統甜點「紅龜粿」傳情，讓網路間一時燒起紅龜粿熱，因此蔡英文除了邀請大家看完結篇，還應景的標註寫下：「應景吃紅龜粿。」也不忘問大家：「你最喜歡哪個角色？」顯示真的很認真在注意劇裡的細節，並再次向民眾推薦這部電視劇。

台劇《通靈少女》播出後話題度居高不下，今晚將播出大結局。（公視提供）