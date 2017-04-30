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女主播辦講座 祖孫三代北上參加相挺

2017/04/30 12:21

鄭凱云於昨（29日） 舉辦「健康好吃魚」食力講座。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕鄭凱云於昨為慶祝TVBS《健康2.0》十週年，舉辦「健康好吃魚」食力講座，忠實觀眾提前2小時排隊，甚至有一家四口及祖孫三代攜老扶幼，特地從中南部趕來參加，令主持人鄭凱云相當感動，更感受國人急切關注食安問題。

鄭凱云於昨（29日） 舉辦「健康好吃魚」食力講座。（TVBS提供）

先前爆發黑心乳瑪琳事件，最近又掀起戴奧辛毒蛋風暴，當媽媽的鄭凱云飲食把關絕不馬虎，除了得避免誤食戴奧辛毒蛋，又得攝取蛋白質，鄭凱云透露最近幫兒子安安準備早餐時，會用魚肉代替蛋，見面會上營養師也肯定她的聰明做法，強調早餐補充蛋白質不但精神百倍，還可強化清晰思考力。

不僅如此，鄭凱云邀請營養師黃淑惠、台灣魚達人李嘉亮以及國宴御廚雷議宗一同開講，讓在座的鐵粉了解健康吃魚，以及魚肉的美味料理；另外今晚九點還特別製作「安心吃魚」專題，從海鮮挑選開始，傳遞營養均衡又兼顧美味的「新食力」飲食概念。更多精彩節目內容，請鎖定TVBS 56頻道本週日4/30晚上21：00《健康2.0》。

鄭凱云於昨（29日） 舉辦「健康好吃魚」食力講座。（TVBS提供）

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