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預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！

2017/04/30 12:57

碧昂絲（右）與傑斯（左）目前雖然開出8千萬美金（約台幣24.3億元）的預算要購入新房，但是卻都還是找不到理想新家。（翻攝自Rock NYC Live and Recorded）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋天后碧昂絲與饒舌天王傑斯除了育有一女布魯艾薇外，現在也即將再成為一對雙胞胎的父母，有了孩子以後，夫妻倆也一直想搬進更棒的新家，只是令人萬萬沒想到的是，他們雖然有高達8千萬美金（約台幣24.3億元）的超高預算，但是依然找不到一棟理想的豪宅！

碧昂絲現在肚懷雙胎，即將二度當媽。（翻攝自碧昂絲Instagram）

根據《TMZ》報導，碧昂絲與傑斯夫妻倆其實早在數年前就已經在物色洛杉磯地區的新房，但至今仍沒有下落，不少間地產公司就透露，他們很堅決只願意以8千萬美金（約台幣24.3億元）的預算來購入新巢，但由於洛杉磯地價本來就高，加上他們感興趣的物件都超過預算，像是上月才相中一間要價1.35億美金的豪宅，可惜最後礙於價格就不了了之，相關人士也證實他們並不考慮買下那棟房子，至今依然沒有什麼新進展。

2人雖然友陸續相中一些不錯的物件，但由於超出他們的預算，後面就都不了了之。（翻攝自PEOPLE）

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