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前SS501成員閃現金賢重見面會 卻讓他糗到不行

2017/04/30 11:40

金賢重在經歷一連串負面消息後，昨天在首爾舉辦了退伍後首場粉絲見面會。（翻攝自東亞體育）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在經歷痛毆前女友、搞大對方肚子、威脅對方墮胎，後來經DNA檢驗證實前女友所生的小孩真的是自己的種等一連串負面消息後，南韓男星金賢重雖然因此急入伍避風頭，也在今年1月退伍前洗刷了自身清白、甩開「渣男」標籤，但近日才退伍沒多久的他，又驚傳酒駕被逮，再度重創個人形象，被網友砲轟應該自覺退出演藝圈。不過，他仍積極想重返演藝圈，29日在首爾的「Olympic Hall」舉辦了退伍後首場粉絲見面會「ANEMONE」，過去在SS501的同團成員雖也到場為金賢重加油打氣，但沒想到卻發生了令他囧到不行的慘況。

金賢重最近才剛退伍沒多久，沒想到又驚傳酒駕醜聞。（翻攝自STARNEWS）

金賢重在這場見面會上除了向至今仍力挺自己到底的粉絲們表達謝意外，也感性表示：「重新站在大家面前覺得既慚愧又丟臉」，保證未來不會再讓大家失望。而根據《X Sports News》報導，到場為金賢重應援的除了他的爸媽、哥哥等親友團外，前SS501成員許永生、金奎鐘也到場位好兄弟加油，金賢重在台上就對粉絲說：「我很感謝奎鐘跟永生今天的到來」，讓大家又驚又喜，他也CUE了2人來對粉絲說說話，沒想到卻換來一片寂靜，原來2名成員早就已經提前離開，讓金賢重瞬間糗爆，只能自嘲：「所以在Instagram上打完卡就先走了嗎」，當下狀況窘到不行。

前SS501成員許永生（左）與金奎鐘（右）昨天也到場為金賢重加油打氣，沒想到他在舞台上CUE 2人時，才發現好兄弟們早已提前落跑。（翻攝自X Sports News）

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