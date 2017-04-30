知名DJ五年無性生活 「以前該玩都玩過了」

鄭開來。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕日前鄭開來出席中廣音樂網改版線上聽i radio啟動記者會，提及當時音樂網遭撤，DJ鄭開來哽咽表示：「音樂網就像是自己養了17年的小孩，雖然知道遲早會收回，但還是很不捨。」同時他丟下震撼彈，二度表示將跳出來選議員，日前他透過媒體專訪，再度表示自己是認真參與政治，發揮音樂所長、改善音樂環境，再者他也自曝因患隱疾，近5年來無感情和性生活。

鄭開來有「2代廣播情人」之稱，現年47歲的他感情撲朔迷離，還大方分享當年受歡程度，「有人直接到家摺好內衣褲」，不過近年似乎斷開情慾，他在媒體專訪時自曝患有「附睪炎」，導致一顆睪丸嚴重萎縮，還自我調侃已縮成像花生米大小，幾乎沒嘿咻慾望，也不想談感情，已5年無性生活，但鄭開來看開笑說：「以前該玩都玩過了，沒慾望也好。」

另外鄭開來表示，目前自身投資有道又有房產，並不缺錢，熱愛音樂是他堅守崗位主因，而參選議員則是對政局不滿。日前甚至對NCC直接開砲，讓他想要跳出來改善音樂環境，以無黨籍身分參選台北市中山、大同的議員選舉；而除規劃參政外，6月將花100萬元獨立發行新專輯。