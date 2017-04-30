嘲弄癌症倖存青少年 前《復聯》導演慘挨轟出面道歉

前《復仇者聯盟》導演喬斯惠登最近因為一篇不妥的推特發文慘挨轟，最後甚至因此得出面公開道歉。（翻攝自Den of Geek）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去曾擔任漫威《復仇者聯盟》2部電影導演一職的喬斯惠登（Joss Whedon），這次將不再執導續作《復聯3》，甚至跳槽到DC、準備擔任「蝙蝠女」的獨立電影編劇、製作人和導演，引發期待。然而，最近他卻因為一篇充滿嘲弄意味的發文，成了網友們砲轟的主要攻擊對象，沉默一陣子後，他本人終於出面公開道歉，表示：「我還是安靜一陣子好了。」

喬斯惠登曾引領一票復仇者聯盟的超級英雄演員們演出精彩電影，不料現在自己卻做出十分不妥的公開發言。（翻攝自Digital Spy）

喬斯惠登其實一直是一名鐵桿民主黨支持者，對美國眾議院議長保羅萊恩（Paul Ryan）更是有個不尋常的厭惡程度，在1月份時甚至發推表示如果能看到保羅萊恩被一頭犀牛給殺死，應該會是十分有趣的一件事情。保羅萊恩日前就特地到威斯康辛州去會見數名成功戰勝癌症病魔的青少年們，也將當天與這群勇敢鬥士握手的照片PO上推特與大家分享，而他的「黑粉」喬斯惠登看了就忍不住想嘲弄他一番，轉發了該張照片，並發推寫道：「在今晚的白宮老婆狩獵活動當中，唐尼（暗虧唐納川普）讓他的主持人保羅萊恩給超過2名參賽者『不是10分（滿分）』的分數。」

美國眾議院議長保羅萊恩日前到威斯康辛州去與數名成功戰勝癌症病魔的青少年們見面。（翻攝自保羅萊恩推特） 一向相當厭惡保羅萊恩的喬斯惠登，就直接拿了他的圖片來發表一篇嘲弄文，不過後來卻被網友們罵爆。（翻攝自喬斯惠登推特）

雖然喬斯惠登這篇貼文的本意是要嘲弄保羅萊恩與川普，但也波及了這群無辜的癌症倖存青少年，不少網友認為他拿這群孩子們來開玩笑，真的相當惡劣且不可饒恕，紛紛砲轟他：「老兄，我也討厭川普，但這樣對待一群孩子們真的太超過了」、「做為你一直以來的粉絲，看到這樣的PO文真的令人失望透頂！」而在沉默一陣子後，喬斯惠登在28日也終於對自己不妥的行為公開道歉，除了刪去該篇被罵翻的嘲弄文之外，也寫道：「我發表了一篇不慎冒犯眾人的文章，卻沒有影響到我真正想冒犯的那個人，我很抱歉，接下來我將會安靜好一陣子」，卻還是難以平息眾怒，仍被痛罵：「這根本不算道歉啊，你嘲弄了一群戰勝癌症的孩子們欸」、「成熟一點吧！」

在沉默一陣子後，喬斯惠登終於在自己推特上公開向眾人道歉。（翻攝自喬斯惠登推特）