（影音）闖入老爸BBC直播訪問爆紅 萌娃們現在有專屬卡通了！

釜山大學政治學教授羅柏凱利上月在接受BBC直播連線訪問時，因為家中一雙兒女突然闖進來亂入，而讓這一家四口瞬間紅翻全球。（翻攝自Evening Standard）

〔記者陳昱均／綜合報導〕3月份時，南韓憲法法院宣判總統朴槿惠彈劾案成立，英國廣播公司（BCC）便與釜山大學政治學教授羅柏凱利（Robert Kelly）進行了跨海的直播連線訪問，要一起談論朴案、請他分析現下南韓政局，沒想到途中竟出現超可愛的插曲，凱利教授的2名小孩突然闖入老爸房間，女兒先是十分開心地大搖大擺跳著舞靠進鏡頭，而坐在學步車上的小兒子也跟隨姊姊腳步「衝」了進來，讓凱利教授相當尷尬，只能稍微用手阻擋孩子們繼續靠近打斷訪問，直到韓籍妻子慌忙衝進來把2名小孩拖出去才告終。雖然場面難以控制，但這個可愛畫面馬上紅翻全球，不只他們一家4口因此爆紅，現在還有人為2名小萌娃製作了專屬卡通！

由於該段影片實在太可愛逗趣，被全球網友瘋狂轉發分享，凱利教授一家人後來也又再度接受BBC的訪問。（翻攝自太陽報）

一對來自紐約布魯克林的情侶蘿倫馬汀（Lauren Martin）以及傑瑞曼帝（Jarryd Mandy）在看了這段紅翻全球的可愛短片數百遍後，便受凱利教授的一雙兒女瑪麗安（Marion）及詹姆斯（James）啟發，著手為他們製作了一個專屬的卡通系列影片《米娜與傑克的大冒險》（The Adventures of Mina and Jack），雖然角色名稱都被改成唸起來相似的名字而非直接使用小孩們的本名，但是小小女主角米娜臉上的大眼鏡、小小男主角傑克的學步車，還有2人闖進正在工作的爸爸書房裡的模樣，幾乎是100%真實還原當初那個逗趣的BBC直播訪問情節。而羅柏凱利教授本人看到後，也在推特上與大家分享這個影片，並寫道：「我看起來真的十分傻氣」，引人發笑。

這部受到凱利教授2名子女啟發的專屬卡通，還原了當時被亂入的現場狀況。（翻攝自YouTube） 凱利教授的一雙兒女瑪麗安詹姆斯，在卡通中雖然被更名成米娜與傑克，但是外表也幾乎是100%神還原。（翻攝自YouTube） 凱利教授本人也在推特上轉發分享了這部受自己子女啟發而誕生的可愛卡通。（翻攝自羅柏凱利推特）

《米娜與傑克的大冒險》卡通影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

爆紅的BBC直播亂入影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉