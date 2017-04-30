《冰與火》中拍全裸露鳥戲 男星：是我人生最糟經歷

在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「阿多」的男星克里斯汀奈恩（左），過去在第1季裡有一幕全裸露鳥戲，他直呼這是自己人生最糟糕的一段經歷。（翻攝自Fleshbot Gay）

〔記者陳昱均／綜合報導〕HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》開播以來除了以精彩劇情吸引大批忠實觀眾喜愛與支持外，劇中角色關係更是相當複雜，甚至各種裸露的大尺度鏡頭都已經成了家常便飯，但其實並不是每一名參演的演員都能對在劇中大秀自己的裸體感到自在，像是從第1季開始就一路參演、直到最近的第6季才不幸被賜死的「阿多」（Hodor）男星克里斯汀奈恩（Kristian Nairn），早在第1季的時候就曾做出偉大犧牲，在鏡頭前當眾露鳥秀裸體，對此，他竟稱這是「人生最糟的經歷之一」，引發熱議。

這幕戲是「阿多」剛沐浴完就直接走了出來、大秀裸體的場面。（翻攝自thefrisky）

克里斯汀奈恩最近在接受《Belfast Telegraph》訪問時，被問到拍攝《冰與火之歌：權力遊戲》這6季以來最難忘的一幕是什麼，他就回答：「很明顯就是死亡跟裸體戲了，這些大概是我人生中最受到創傷的一段日子。」他揭露其實在那幕裸體戲中，他露的並不是「真鳥」，而是以大量膠水黏在自己生殖器上的道具「假鳥」，但是要將這樣的特殊道具黏在身體上並不是一瞬間就能完成的事情，他直呼：「我真的對那位女性化妝師感到很抱歉，為了藝術得犧牲這麼多！這真的事我人生最糟但又是最有趣的一段經歷了。」

克里斯汀奈恩揭露那場裸體戲中露的並不是「真鳥」，而是道具「假鳥」，但依然花了不少時間讓女性化妝師將其黏在他真正的生殖器上，令他超尷尬。（翻攝自Spin）

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