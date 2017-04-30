限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

《冰與火》中拍全裸露鳥戲 男星：是我人生最糟經歷

2017/04/30 09:12

在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「阿多」的男星克里斯汀奈恩（左），過去在第1季裡有一幕全裸露鳥戲，他直呼這是自己人生最糟糕的一段經歷。（翻攝自Fleshbot Gay）

〔記者陳昱均／綜合報導〕HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》開播以來除了以精彩劇情吸引大批忠實觀眾喜愛與支持外，劇中角色關係更是相當複雜，甚至各種裸露的大尺度鏡頭都已經成了家常便飯，但其實並不是每一名參演的演員都能對在劇中大秀自己的裸體感到自在，像是從第1季開始就一路參演、直到最近的第6季才不幸被賜死的「阿多」（Hodor）男星克里斯汀奈恩（Kristian Nairn），早在第1季的時候就曾做出偉大犧牲，在鏡頭前當眾露鳥秀裸體，對此，他竟稱這是「人生最糟的經歷之一」，引發熱議。

這幕戲是「阿多」剛沐浴完就直接走了出來、大秀裸體的場面。（翻攝自thefrisky）

克里斯汀奈恩最近在接受《Belfast Telegraph》訪問時，被問到拍攝《冰與火之歌：權力遊戲》這6季以來最難忘的一幕是什麼，他就回答：「很明顯就是死亡跟裸體戲了，這些大概是我人生中最受到創傷的一段日子。」他揭露其實在那幕裸體戲中，他露的並不是「真鳥」，而是以大量膠水黏在自己生殖器上的道具「假鳥」，但是要將這樣的特殊道具黏在身體上並不是一瞬間就能完成的事情，他直呼：「我真的對那位女性化妝師感到很抱歉，為了藝術得犧牲這麼多！這真的事我人生最糟但又是最有趣的一段經歷了。」

克里斯汀奈恩揭露那場裸體戲中露的並不是「真鳥」，而是道具「假鳥」，但依然花了不少時間讓女性化妝師將其黏在他真正的生殖器上，令他超尷尬。（翻攝自Spin）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
《冰與火》中拍全裸露鳥戲 男星：是我人生最糟經歷 《冰與火》中拍全裸露鳥戲 男星：是我人生最糟經歷
2017/04/30 09:12
龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點 龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點
2017/04/30 08:55
城嫂曬爆乳自拍 凸肚洩孕秒刪照 城嫂曬爆乳自拍 凸肚洩孕秒刪照
2017/04/30 07:16
恭喜！城城嫂自洩孕肚照 寶寶性別出爐 恭喜！城城嫂自洩孕肚照 寶寶性別出爐
2017/04/30 07:11
驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體 驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體
2017/04/29 23:31
黃曉明為小海綿辦百日宴 曬「海棉寶寶」立體蛋糕 黃曉明為小海綿辦百日宴 曬「海棉寶寶」立體蛋糕
2017/04/29 22:32
郭富城方媛喜糖曝光 岳父遭酸有夠摳 郭富城方媛喜糖曝光 岳父遭酸有夠摳
2017/04/29 22:17
鄧超稱兒子運動細胞遺傳自己 遭吐嘈「你像籃球」 鄧超稱兒子運動細胞遺傳自己 遭吐嘈「你像籃球」
2017/04/29 21:07
朴春曬性感屁股蛋 宣布「我要回來了」 朴春曬性感屁股蛋 宣布「我要回來了」
2017/04/29 20:40
（影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」 （影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」
2017/04/29 20:40
鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生 鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生
2017/04/29 20:36
被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常 被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常
2017/04/29 19:22
新歡曬照「男友力max」 鄧紫棋偷按讚示愛 新歡曬照「男友力max」 鄧紫棋偷按讚示愛
2017/04/29 18:34
公開了？ 鄧紫棋攜閨密前男友亮相好友圈 公開了？ 鄧紫棋攜閨密前男友亮相好友圈
2017/04/29 18:00
EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！ EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！
2017/04/29 17:58
金賢重醜聞不斷 仍辦見面會求復出 金賢重醜聞不斷 仍辦見面會求復出
2017/04/29 17:54
和劉詩詩都很愛小孩 吳奇隆曝生子進度「快了」 和劉詩詩都很愛小孩 吳奇隆曝生子進度「快了」
2017/04/29 17:41
與公司董事爆不倫戀 女偶像喊冤自揭單親 與公司董事爆不倫戀 女偶像喊冤自揭單親
2017/04/29 16:42
攝影師親見Baby解衣露肚 孕照拍完就生撇借腹 攝影師親見Baby解衣露肚 孕照拍完就生撇借腹
2017/04/29 16:16
竇靖童同框搖滾老爸 親子裝帥氣噴發 竇靖童同框搖滾老爸 親子裝帥氣噴發
2017/04/29 15:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.