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龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點

2017/04/30 08:55

艾蜜莉亞克拉克在《來自石牆的聲音》中與馬頓索柯斯有不少激情床戲。（合成圖，翻攝自英國太陽報）〔娛樂頻道／綜合報導〕英國新生代女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），自演出熱門影集《冰與火之歌》「龍皇后」一角走紅，她在劇中不吝嗇大膽裸露，讓劇迷留下印象深刻。近期她主演驚悚片《來自石牆的聲音》（Voice from the Stone）二度上空，露點畫面曝光，也再度引發關注。

艾蜜莉亞（左）為戲向來不吝嗇裸露，近期再為在新片《來自石牆的聲音》上空露點。（翻攝自英國太陽報）艾蜜莉亞為戲向來不吝嗇裸露，近期再為在新片《來自石牆的聲音》上空露點。（翻攝自英國太陽報）艾蜜莉亞最近在驚悚片《來自石牆的聲音》再度上空露點演出，在片中與男星馬頓索柯斯（Marton Csokas）有不少激情戲碼，只見她裸露上身，二度為戲「獻身」，好身材一覽無遺，兩人的肉搏床戲也在近日曝光，畫面性感養眼，讓劇迷看得血脈賁張。

艾蜜莉亞克拉克。（合成圖，翻攝自英國太陽報、美聯社）

艾蜜莉亞因演出《冰與火之歌》中的「龍皇后」一角而聲名大噪。（翻攝自英國太陽報）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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