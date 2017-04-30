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腐爛手摸肩...《通靈少女》女星自爆被阿飄跟10年

2017/04/30 09:27

謝翔雅（左）在《通靈少女》中，飾演「念文學姐」受到關注。（合成圖，資料照、翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由公視與HBO Asia合作的影集《通靈少女》，將台灣在地文化搬上螢幕，一播出便引發熱烈迴響，郭書瑤在劇中扮仙姑氣勢驚人，人氣再漲，飾演她情敵的「念文學姐」謝翔雅也受到關注，外型清新的謝翔雅，自爆本身有靈異體質，不但有過被「抓交替」的經驗，還慘遭女鬼跟了10年。

《ETtoday》報導，謝翔雅透露，小學時有次到海邊游泳，差點就被「抓交替」，「它在思考要不要拉我下去的時候，我被救起來了，然後它也跟著我了」，她說第一次看到是在小二的時候，「有一隻腐爛的手拍我的肩膀」，之後它便一直跟著她。她更形容女鬼穿著淺色衣服，手都濕濕的，「它通常都會坐在我書桌旁的窗戶，它有嘗試跟我溝通，我每晚其實睡不好，小時候會跟大人講，但一講就會被罵，之後就不講了」，直到她高三後，同學媽媽幫她化解後，現在才比較少看到，但她也提到「除非它們想讓我看，或是它有一些不好的意圖的時候」。

《通靈少女》近來話題度超高，廣受觀眾好評。（HBO Asia提供）

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