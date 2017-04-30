吃了誠實豆沙包！被問從益智節目得到啥 周董妙答…
2017/04/30 09:03
《最強大腦》主持人問周董（左）：「我們節目給了你什麼？」沒想到他的妙回讓人無法招架。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕華語樂壇天王「周董」周杰倫，除了豐厚音樂實力，幽默的個性也是粉絲津津樂道的一點，近年工作重心放在中國的他，除了《中國好聲音》之外，也接下益智綜藝節目《最強大腦》，最近一段他和主持人互動的影片在網上瘋傳，原因竟是他「太誠實」，因為主持人問他：「認為我們的節目帶給你什麼？」可能本來預想他會回答一些很官方的答案，沒想到他竟回：「豐厚的酬勞。」完全不按牌理出牌。
周董不按牌理出牌，誠實回：「比如說豐富的酬勞。」笑翻網友直虧：「也太誠實！」（翻攝自微博）
而「豐厚的酬勞」究竟有多少？據傳他接下《最強大腦》一季約台幣5700萬元，而《中國好聲音》（現改名《中國新歌聲》）一季酬勞則有台幣1.2億元，因此他去年收入超過7.1億，居台灣歌手之冠，當《最強大腦》主持人問他：「節目給到你什麼？」他先是回：「蠻多東西的啊！」主持人追問：「比如？」他則妙答：「比如說豐富的酬勞！」但事後有聲明是開玩笑的，不過中國網友對於他的答案倒是給予好評，認為他越來越會綜藝梗，笑說：「真是個梗直的boy！」、「瞎說什麼實話！」還狂虧主持人：「你以為是知識嗎？當然是錢啊！」
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