代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...

黃子佼（中）在臉書分享和孔劉（左）、翻譯李老師（右）的自拍照。（翻攝自黃子佼臉書）

〔記者陳立妍／台北報導〕韓星孔劉首度登台，從記者會到見面會都搶盡各大媒體版面，而在這兩場活動中，一肩扛起主持重任，待在歐巴身旁擔任最佳綠葉的黃子佼，也發揮他主持中、港、台數百場記者會的實力，逗得男神哈哈大笑，讓所有人賓主盡歡。昨深夜黃子佼在臉書發文，「工作很重要很神聖，我代表台灣主持人，更是他巡迴第一場，絕對要努力的奮鬥，讓韓國人或中間人、香港人，看到給力」，抒發連日承受各方壓力的心聲，並曬上和孔劉、翻譯李老師的自拍照。

孔劉首度登台，從記者會到見面會都搶盡各大媒體版面。（記者王文麟攝）

為了接下這次主持工作，黃子佼先是勤做功課了解藝人，再將活動「做好做滿做到扎實」，他在臉書長文的第一句開頭是「！給力！」，接著說「當人們沒啥權力時，很多人會選擇咆嘯，我們接案子只能拚，只能往內挖多給力」，也透露這段期間很多人找他幫買票、要簽名照、錄影，但都被他拒絕，而他該做的唯一一件事，就是讓所有人「賓主盡歡」，也吐露過程中各方雖有摩擦，但大家目標一致，盡量快速溝通上路，最重要的是經過昨天後，「相信大家跟我一樣，更愛他也更喜歡他，更了解他也更挺他，為他笑為他哭之夜，一切都值得」，感謝孔劉對他的信任，也樂於主動及分享，並以見面會上兩人各稱台韓版布萊德彼特為梗，自封「布萊德彼特新CP」，表示自己也被男神收服「永遠是你的粉絲了」！

孔劉首度登台，從記者會到見面會都搶盡各大媒體版面，左為黃子佼。（記者王文麟攝）

而昨天待在媒體室盯著轉播電視螢幕發稿的我，也親眼見證台韓工作人員，目不轉睛盯著螢光幕，不時發出爆笑聲的畫面，這一晚除了讓孔劉及粉絲很難忘，對於採訪媒體也是。

黃子佼臉書全文：

！給力！

當人們沒啥權力時 很多人會選擇咆嘯

我們接案子只能拚 只能往內挖多給力

我是被他說３５歲 他則已活９００歲

孔劉見面會，落幕 結束之前，有的人

問我能不能幫買票 有人想要他簽名照

有人要幫忙錄影片 有人要我跟他說話

有人寄來東西給我 有的認識有的很熟

很抱歉無情全拒絕 還有人在臉書粉專

要我多多爭取福利 很抱歉我沒有點讚

因為我也沒那權力 那我到底能幹嘛？

除了每天既有行程 最該做的是：準備

工作很重要很神聖 我代表台灣主持人

更是他巡迴第一場 絕對要努力的奮鬥

讓韓國人或中間人 香港人，看到給力

所以最重要的任務 就是把台上的事情

做好做滿做到扎實 直到賓主盡歡為止

這是我今晚前認為 我唯一該做的事情

其他我都只能抱歉 就算我有一點能力

我也沒權力決定啥 兵來將擋水來土淹

很開心有個愉快夜 我們在貴賓室合影

李老師在後台哭了 各位想像歡笑背後

三個多小時或之前 到底各方多少壓力

當然本就是出來混 壓力是該承擔的事

但某些瑣事很奇妙 實在不足為外人道

很多題庫無法上場 留待以後有緣再問

很多題目必須提出 尊重大會想分享的

放心我們只往肚裡 不轉嫁給藝人舞台

更不能轉嫁給觀眾 這些東西我放在心

該做的是拿出能力 讓疑慮可以被化解

一場活動的成與敗 觀眾老爺們說了算

未必絕對滿意買單 一定有可以改進的

但台港韓所有主辦 大家的目標是一致

雖一定難免有磨合 也沒哪人絕對掌權

大家就用各自專業 盡量快速溝通上路

最重要的是今天後 相信大家跟我一樣

更愛他也更喜歡他 更了解他也更挺他

為他笑為他哭之夜 一切都值得．晚安

各位留言我都看了 謝謝鼓勵謝謝捧場

還有謝謝超級圓頂 你們的信任我收到

你們的承擔我看到 你們夾中間我知道

還有李老師沒有妳 我真的不敢接ＦＭ

最後謝謝孔劉先生 你這夜眼神有信任

也樂於主動及分享 永遠是你的粉絲了

布萊得彼特新ＣＰ 就是我們兩莫屬了

ＰＳ剛剛我在後台 也幫大家抽完獎了

１０位幸運的觀眾 擁有台上簽的照片

詳情在此以下粉專 稍後官方會貼影片

黃子佼在臉書分享主持孔劉記者會和見面會的心聲。（翻攝自臉書）

黃子佼在臉書分享主持孔劉記者會和見面會的心聲。（翻攝自臉書）