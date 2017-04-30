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孔太太讓他心情洗三溫暖！孔劉慶功喝茫了

2017/04/30 08:32

孔劉見面會後慶功至半夜，在工作人員攙扶下離開。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕37歲的韓星孔劉昨晚在台舉辦首場見面會，吸引5500名「孔太太」捧場，甚至還有不少粉絲「拋夫棄子」跑來追星，足見男神魅力之大。見面會結束後孔劉率領父母及一票工作人員前往台北市仁愛路的餐廳慶功，好心情的他似乎因為喝了不少，離場時在工作人員的攙扶下進車，滿臉通紅但臉上笑容也滿滿。

孔劉昨首度在台會粉絲，在粉絲的熱情及主持人黃子佼帶動氣氛笑容不斷且表情豐富。（記者王文麟攝）

孔劉誠意十足的在3.5小時的活動內盡力滿足粉絲，甚至特地以台韓雙聲帶讓「孔太太們」拿手機錄「起床鈴聲」寵台粉，在主持人黃子佼帶動氣氛下，孔劉也敞開心扉越玩越嗨，過程毫無冷場且笑聲不斷。活動尾聲前，孔劉看到粉絲為他準備的影片及驚喜排字，更一度感性落淚，主動與粉絲分享自己的內心世界「也許我變得比想像中軟弱」，感謝粉絲給了他勇氣，台下粉絲也哭成一片淚海，氣氛溫馨感人。

昨晚活動落幕後，孔劉一行人約在晚上10點半抵達慶功宴場地，孔劉的父母在午夜前於保鑣的護送下先行返回飯店，而孔劉則待到凌晨2點半左右才從後門離開，場外除了大批媒體外，也有不少粉絲聞風追來，讓深夜的仁愛路顯得格外熱鬧。

雖然夜已深，孔劉慶功宴場外有許多粉絲到場堵人。（記者胡舜翔攝）

 

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