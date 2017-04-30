（圖輯）見面會結束後在幹嘛？孔劉宵夜場帥照曝光

孔劉在台灣粉絲見面會工作結束後，來到仁愛路的創意料理餐廳享受宵夜，直到今日凌晨2點半，孔劉才再度藉後門遁走，酒足飯飽地離開。（記者胡舜翔攝）

〔記者胡舜翔／台北報導〕韓星孔劉在新莊的台灣粉絲見面會工作結束後，心情也跟著輕鬆起來，晚上10點多帶著爸媽來到仁愛路的創意料理餐廳享受宵夜，未料粉絲太熱情竟聞風而至，在餐廳外形成層層防護罩。

孔劉藉後門遁走，酒足飯飽地離開。（記者胡舜翔攝）

孔劉父母用餐1個半小時後，就在保全護衛下先行離開，神情滿意，男神則多待近3小時，期間樓頂發出閃光似在拍照留念，媒體想遠距離看看究竟，韓方工作人員先以疏離的人牆遮擋，最後索性搬出屏風壓陣以免「走光」，約莫凌晨2點10分，一度傳出孔劉於餐廳後門離開，引起媒體一陣瘋狂追逐，結果虛驚一場，隨後餐廳傳出「鬼怪」歌曲，直到2點半，孔劉才再度藉後門遁走，酒足飯飽地離開。

韓方工作人員先以疏離的人牆遮擋，最後索性搬出屏風壓陣以免「走光」。（記者胡舜翔攝）

孔劉來到仁愛路的創意料理餐廳享受宵夜。（記者胡舜翔攝）

孔劉來到仁愛路的創意料理餐廳享受宵夜。（記者胡舜翔攝）

粉絲太熱情竟聞風而至，在餐廳外形成層層防護罩。（記者胡舜翔攝）

孔劉帶著爸媽來到仁愛路的創意料理餐廳享受宵夜。（記者胡舜翔攝）