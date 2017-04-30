限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

2個問題！女神梁芸菲掰了混血兒

2017/04/30 07:21

「Nana」梁云菲外型火辣性感。（翻攝自臉書）〔記者陽昕翰／台北報導〕以「國光女神」打開知名度「Nana」梁云菲，加盟混血兒娛樂不到1年時間，就以嘻哈團體「187INC」成員身分發片，她近來人氣水漲船高，卻驚傳與混血兒提前結束合作，她受訪未否認，僅表示現在不便表示意見。

今年26歲的Nana，以火辣性感的身材及大膽作風，獲得不少廠商及節目青睞，最近多家公司都急著與混血兒接洽，希望安排Nana通告活動，不料卻得知她與混血兒娛樂，竟悄悄結束了合作關係。

「Nana」梁云菲曾是國光女神。（翻攝自臉書）Nana在今年受訪曾吐露了心聲，表示如果等到4年合約到期，應該不想繼續當藝人，不料這次提前恢復自由身，被問到未來的發展規劃？Nana表示心情沒有受到影響，「（合約）這還不太能說，公司應該下禮拜會宣布。」

本來混血兒娛樂還計畫要為Nana推出寫真集，至於提前解約一事？混血兒娛樂凌晨在臉書發文：「針對本公司所屬藝人Nana（本名:梁云菲）因個人生涯規劃和理念上的差異，故主動提出解約，經雙方合意於中華民國106年04月30日起終止雙方所簽屬經紀合約，特此聲明並且祝福與感謝這段期間的努力。」

「Nana」梁云菲曾加入「187INC」發片。（資料照，記者陳奕全攝）

推薦新聞
驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體 驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體
2017/04/29 23:31
代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲... 代表台灣！黃子佼吐連日主持孔劉活動心聲...
2017/04/30 07:38
閨密證實方媛懷孕！ 郭富城網紅妻懷的是... 閨密證實方媛懷孕！ 郭富城網紅妻懷的是...
2017/04/30 06:35
（圖輯）見面會結束後在幹嘛？孔劉宵夜場帥照曝光 （圖輯）見面會結束後在幹嘛？孔劉宵夜場帥照曝光
2017/04/30 07:25
春嬌和「他」穿情侶鞋 五月天知道嗎？ 春嬌和「他」穿情侶鞋 五月天知道嗎？
2017/04/30 07:15
（影音）台粉弄哭他表白內心！孔劉：或許有一天我會後悔 （影音）台粉弄哭他表白內心！孔劉：或許有一天我會後悔
2017/04/30 07:11
二伯比基尼辣曬蠻腰美尻 蔡阿嘎凍未條說話啦！ 二伯比基尼辣曬蠻腰美尻 蔡阿嘎凍未條說話啦！
2017/04/30 08:15
裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊 裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊
2017/04/30 06:00
新加坡警方掃黃 按摩妹變身「美少女戰士」 新加坡警方掃黃 按摩妹變身「美少女戰士」
2017/04/30 07:32
帶曾之喬回家見父母 辰亦儒：老爸誇她... 帶曾之喬回家見父母 辰亦儒：老爸誇她...
2017/04/30 07:12
舞者樂手突暴動 張智成港都開唱驚哭 舞者樂手突暴動 張智成港都開唱驚哭
2017/04/30 07:28
谷阿莫不甩侵權 粉絲照挺新作5分鐘看《羅根》 谷阿莫不甩侵權 粉絲照挺新作5分鐘看《羅根》
2017/04/30 07:13
孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差 孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差
2017/04/30 06:00
龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點 龍皇后驚悚肉搏男星 再度上空露點
2017/04/30 08:55
（影音）孔劉雙聲帶「叫床」 加碼啾啾啾撩台妹 （影音）孔劉雙聲帶「叫床」 加碼啾啾啾撩台妹
2017/04/30 07:09
為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行 為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行
2017/04/30 08:04
龐德女郎繳不出房租 無家可歸女兒還罹癌 龐德女郎繳不出房租 無家可歸女兒還罹癌
2017/04/30 06:00
郭書瑤缺席慶功 被噹出來面對 郭書瑤缺席慶功 被噹出來面對
2017/04/30 06:00
1分鐘賺2150萬 血汗《巴黎交易員》年休4天 1分鐘賺2150萬 血汗《巴黎交易員》年休4天
2017/04/30 06:00
米嚕咕的占星頻道：2017.4/30～5/6 米嚕咕的占星頻道：2017.4/30～5/6
2017/04/30 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.