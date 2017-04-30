2個問題！女神梁芸菲掰了混血兒

「Nana」梁云菲外型火辣性感。（翻攝自臉書）〔記者陽昕翰／台北報導〕以「國光女神」打開知名度「Nana」梁云菲，加盟混血兒娛樂不到1年時間，就以嘻哈團體「187INC」成員身分發片，她近來人氣水漲船高，卻驚傳與混血兒提前結束合作，她受訪未否認，僅表示現在不便表示意見。

今年26歲的Nana，以火辣性感的身材及大膽作風，獲得不少廠商及節目青睞，最近多家公司都急著與混血兒接洽，希望安排Nana通告活動，不料卻得知她與混血兒娛樂，竟悄悄結束了合作關係。

「Nana」梁云菲曾是國光女神。（翻攝自臉書）Nana在今年受訪曾吐露了心聲，表示如果等到4年合約到期，應該不想繼續當藝人，不料這次提前恢復自由身，被問到未來的發展規劃？Nana表示心情沒有受到影響，「（合約）這還不太能說，公司應該下禮拜會宣布。」

本來混血兒娛樂還計畫要為Nana推出寫真集，至於提前解約一事？混血兒娛樂凌晨在臉書發文：「針對本公司所屬藝人Nana（本名:梁云菲）因個人生涯規劃和理念上的差異，故主動提出解約，經雙方合意於中華民國106年04月30日起終止雙方所簽屬經紀合約，特此聲明並且祝福與感謝這段期間的努力。」

「Nana」梁云菲曾加入「187INC」發片。（資料照，記者陳奕全攝）