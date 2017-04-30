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谷阿莫不甩侵權 粉絲照挺新作5分鐘看《羅根》

2017/04/30 07:13

谷阿莫的影片捲入侵權爭議。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人谷阿莫因在網路上發表「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，但也因此捲入侵權爭議，雖然近日批評聲浪不斷，谷阿莫似乎不太在意、依然故我，每日仍固定發表新影片，昨他也分享最新的5分鐘看完《羅根》，不到1天就累計超過40萬瀏覽次數，人氣不受影響。

谷阿莫不怕被外界撻伐，再度PO出夯片《羅根》的5分鐘看完版本，短時間內仍吸引高點閱，且仍有不少粉絲力挺，紛紛分享或是留言支持新作；但也有網友不認同，認為都被告了還不停止，反諷：「谷阿莫真的很厲害」。

谷阿莫分享新作5分鐘看完《羅根》。（翻攝自網路）

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