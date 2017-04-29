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黃曉明為小海綿辦百日宴 曬「海棉寶寶」立體蛋糕

2017/04/29 22:32

Angelababy（右）年初為黃曉明（左）生下寶貝兒子「小海綿」。（翻攝自黃曉明微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明和老婆Angelababy，今年1月喜迎寶貝兒子「小海綿」出生，升格新手爸媽，兩夫妻也變身「曬娃狂魔」，Angelababy還透露黃曉明是十足的「兒子控」，為了兒子心甘情願成為奶爸。而今日是「小海綿」出生第100天，黃曉明也為愛子舉辦百日宴派對。

黃曉明為「小海棉」訂製海綿寶寶的翻糖蛋糕。（翻攝自黃曉明工作室Instagram）

黃曉明工作室今在Instagram曬出「小海綿」百日宴派對的照片，並寫下「100天好快就過去了！」照片中，可以看到黃曉明特地為寶貝兒子訂製的翻糖蛋糕，其中一個還有「海綿寶寶」的立體造型蛋糕，看起來相當精緻，黃曉明也為「小海綿」以藍色為主題，佈置滿屋子的汽球、花朵，看起來相當奢華。粉絲也紛紛送上祝福，「小海绵百日快樂」、「快點把小海绵给我們看」、「想看一家三口的溫馨合照」。

黃曉明也向粉絲分享「小海綿」百日宴的照片。（翻攝自黃曉明工作室Instagram）

黃明特地為愛子佈置溫馨華麗的百日宴。（翻攝自黃曉明工作室Instagram）

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