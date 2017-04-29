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唐綺陽8歲烙陰影 青春期曾想割掉子宮

2017/04/29 22:28

唐綺陽是知名占星專家。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕文壇新星女作家日前驚傳在家上吊自殺，消息一傳出引發各界譁然，許多名人也紛紛在社群網站上寫下對於才女作家的不捨。而有「國師」之稱的占星專家唐綺陽，今日也在臉書自揭童年時期曾經差點發生不好的事，這更讓她青春期的時候一直是中性的打扮，甚至曾經「想把子宮割掉」！

才女作家日前上吊自殺。（翻攝自臉書）

唐綺陽今日在臉書發文稱，看到才女作家的故事，讓她回想起8歲的時候，曾經在老家被一名約莫是國中生的大哥哥招手叫過去，而當時唐綺陽因為自覺那個大哥哥很奇怪、氛圍不對因此沒有照做並且逃開，後來該男子沒有追出來、也沒有發生什麼事，不過這段經歷卻默默在唐綺陽的心中留下了陰影。

唐綺陽透露，後來她在青春期時都是中性、束胸的打扮且行為粗魯，甚至還想過「把子宮割掉」，後來接觸占星她才發現這些舉止可能都是因為當時的恐懼，因為不想變成有心人士下手的目標，所以最簡單的方法就是「沒有市場性」。

唐認為，身為一個女孩，很慶幸自己能平安長大且過程中沒被性侵，其實可怕的事情離我們並不遠，不僅數量比我們想像得多，有沒有發生也都會留下創傷。因此唐也感嘆道「所有能活過三十歲的女孩都不簡單」，並感性稱「我們是偉大的倖存者，該好好敬自己一下」。

唐綺陽臉書全文。（翻攝自唐綺陽臉書）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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