台粉弄哭他表白內心！孔劉：或許有一天我會後悔

孔劉的台北首場見面會耗時3.5小時，過程笑淚交織。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕韓星孔劉出道16年首登寶島，台粉也再度發揮逼哭歐巴的功力，製作出哭點滿分的應援影片，在孔劉看完影片後，2樓的粉絲以紅白色紙板排出韓文「我的初戀」，1樓的粉絲則舉起寫著韓文「有孔劉在的所有日子都很耀眼」的橫幅，讓轉過身看到「驚喜」的孔劉感動不已，當場淚崩對粉絲說：「昨天我還想說不要哭，但你們讓我流淚了。」

孔劉泛紅著雙眼，「現在的眼淚是自我反省的眼淚，大家都知道我不斷一直在工作，也許我變得比想像中軟弱，或許後我之後可能有一天會後悔跟你們說出我的內心話，我想我可能是因為對大家感到很抱歉才會流眼淚。」

孔劉和粉絲分享內心世界，坦言也曾因為遇到困難想要放棄。（記者王文麟攝）

之後，孔劉為台下5500名「孔太太」朗讀他所準備的信，「演戲這件事情，表面看起來可能很華麗，但演員其實是很孤單又很辛苦的工作。因為碰到這些困難，我也曾經想要逃避，但是你們的信任給了我勇氣。」並透露曾有粉絲對他說「身體不舒服的媽媽看你的連續劇笑了」、「長大後也要成為像你一樣的演員」，讓他感受到自己對某些人而言是必要的存在，讓他有了繼續演員之路的勇氣。

「粉絲對我來說是無法用言語表現，最珍貴的存在。親自來到這裡與我見面，和我四目相接，聆聽我說的話，真的很感謝你們的陪伴，我是演員孔劉。」整場見面會耗時3.5小時，活動結束前，孔劉甚至突然伴隨《鬼怪》插曲《Beautiful》降臨2樓觀眾區，繞場與粉絲握手，對孔劉及粉絲而言，這個笑淚交織的夜晚，無疑是難忘又幸福的一天。

活動結束前孔劉與台粉約定，下次見面前都要身體健康。（記者王文麟攝）