限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）因愛使壞 李佳薇《千面惡女》耍心機

2017/04/29 21:17

《千面惡女》音樂劇明星場，倪安東（左）、李佳薇（右）。（記者趙世勳攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕因為愛，所以恨；為了「得到」，所以不顧一切；首次主演音樂劇便挑大梁的李佳薇，要顛覆傳統女主角美麗、溫柔的形象，演出為愛使壞的「千面惡女」。

《千面惡女》音樂劇明星場，蔡旻佑（左）、管罄（右）。（記者趙世勳攝）

寬宏藝術、故事工廠聯手推出的《千面惡女》，以巧妙設定讓主角穿梭武俠、童話世界，最終「學會恨，懂得愛」。儘管情境奇幻，編導黃致凱對愛情的觀察卻實際而生活，演出公主病「薇薇」的管罄讓人熟悉又討厭，而外型是否是愛情的決定性因素？也值得觀眾隨著劇情鋪陳反覆深思。

《千面惡女》音樂劇明星場，安心亞。（記者趙世勳攝）

近年國內原創大型音樂劇不多，不少跨界劇場的藝人都把握機會來觀摩，曾和蔡旻佑合作音樂劇《向左走，向右走》的魏如萱和妹妹魏如昀均素顏進場，剛結束另一初熱賣音樂劇《愛呀，我的媽！》台中巡演的艾怡良也說，要來看看好友蔡旻佑表現如何。

《千面惡女》明日於台北國際會議中心演出2場，之後將巡迴台南、台中、高雄演出。

《千面惡女》音樂劇明星場，王大文。（記者趙世勳攝）《千面惡女》音樂劇明星場，唐從聖。（記者趙世勳攝）《千面惡女》音樂劇明星場，艾怡良。（記者趙世勳攝）《千面惡女》音樂劇明星場，李佳薇（左）。（記者趙世勳攝）《千面惡女》音樂劇明星場，倪安東（左）、李佳薇（右）。（記者趙世勳攝）

相關新聞

推薦新聞
唐綺陽8歲烙陰影 青春期曾想割掉子宮 唐綺陽8歲烙陰影 青春期曾想割掉子宮
2017/04/29 22:28
蔡依林哭哭 因工作無緣見到心愛孔劉 蔡依林哭哭 因工作無緣見到心愛孔劉
2017/04/29 22:20
郭富城方媛喜糖曝光 岳父遭酸有夠摳 郭富城方媛喜糖曝光 岳父遭酸有夠摳
2017/04/29 22:17
（影音）兄弟本色將解散 熱狗萬人前飆「X你媽的」 （影音）兄弟本色將解散 熱狗萬人前飆「X你媽的」
2017/04/29 21:51
（影音）摸透豬哥亮個性 陳亞蘭不探病「讓他休息」 （影音）摸透豬哥亮個性 陳亞蘭不探病「讓他休息」
2017/04/29 21:18
鄧超稱兒子運動細胞遺傳自己 遭吐嘈「你像籃球」 鄧超稱兒子運動細胞遺傳自己 遭吐嘈「你像籃球」
2017/04/29 21:07
（影音）子宮囊腫剛拆線 Lulu力挺男神惹哭粉絲 （影音）子宮囊腫剛拆線 Lulu力挺男神惹哭粉絲
2017/04/29 20:52
朴春曬性感屁股蛋 宣布「我要回來了」 朴春曬性感屁股蛋 宣布「我要回來了」
2017/04/29 20:40
（影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」 （影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」
2017/04/29 20:40
鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生 鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生
2017/04/29 20:36
（影音）兄弟本色開唱里長娘盯場 分貝數在這首歌最高 （影音）兄弟本色開唱里長娘盯場 分貝數在這首歌最高
2017/04/29 20:36
謝娜爆婚變首曝光 身邊全是男人 謝娜爆婚變首曝光 身邊全是男人
2017/04/29 20:22
如雷鼾聲笑翻台粉 孔劉：你們不會和我一起睡！ 如雷鼾聲笑翻台粉 孔劉：你們不會和我一起睡！
2017/04/29 20:12
孔劉最愛的菜 她示範穿給你看 孔劉最愛的菜 她示範穿給你看
2017/04/29 20:05
林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」 林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」
2017/04/29 19:30
被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常 被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常
2017/04/29 19:22
蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他 蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他
2017/04/29 19:16
孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場 孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場
2017/04/29 18:49
楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟 楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟
2017/04/29 18:42
巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD 巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD
2017/04/29 18:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.