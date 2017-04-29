（影音）因愛使壞 李佳薇《千面惡女》耍心機

《千面惡女》音樂劇明星場，倪安東（左）、李佳薇（右）。（記者趙世勳攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕因為愛，所以恨；為了「得到」，所以不顧一切；首次主演音樂劇便挑大梁的李佳薇，要顛覆傳統女主角美麗、溫柔的形象，演出為愛使壞的「千面惡女」。

《千面惡女》音樂劇明星場，蔡旻佑（左）、管罄（右）。（記者趙世勳攝）

寬宏藝術、故事工廠聯手推出的《千面惡女》，以巧妙設定讓主角穿梭武俠、童話世界，最終「學會恨，懂得愛」。儘管情境奇幻，編導黃致凱對愛情的觀察卻實際而生活，演出公主病「薇薇」的管罄讓人熟悉又討厭，而外型是否是愛情的決定性因素？也值得觀眾隨著劇情鋪陳反覆深思。

《千面惡女》音樂劇明星場，安心亞。（記者趙世勳攝）

近年國內原創大型音樂劇不多，不少跨界劇場的藝人都把握機會來觀摩，曾和蔡旻佑合作音樂劇《向左走，向右走》的魏如萱和妹妹魏如昀均素顏進場，剛結束另一初熱賣音樂劇《愛呀，我的媽！》台中巡演的艾怡良也說，要來看看好友蔡旻佑表現如何。

《千面惡女》明日於台北國際會議中心演出2場，之後將巡迴台南、台中、高雄演出。

《千面惡女》音樂劇明星場，王大文。（記者趙世勳攝） 《千面惡女》音樂劇明星場，唐從聖。（記者趙世勳攝） 《千面惡女》音樂劇明星場，艾怡良。（記者趙世勳攝） 《千面惡女》音樂劇明星場，李佳薇（左）。（記者趙世勳攝） 《千面惡女》音樂劇明星場，倪安東（左）、李佳薇（右）。（記者趙世勳攝）