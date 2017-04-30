孔劉雙聲帶「叫床」 加碼啾啾啾撩台妹

孔劉為台粉完成錄製起床鈴聲的願望，中韓雙聲帶「叫床」樂壞粉絲。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／新北報導〕37歲的韓星孔劉昨晚首度在台舉辦見面會，吸引5500名「孔太太」在連假首日與老公相聚，他將見面會取名為「Make a Wish」，並在活動前在網站募集粉絲的願望，先是替粉絲完成獻唱情歌的心願，之後又為台粉完成錄製起床鈴聲的願望，中韓雙聲帶「叫床」樂壞粉絲。

孔劉先是以華語「起床了，別賴床了！」讓粉絲錄製起床鈴聲，之後又因為不滿意華語講得不夠溫柔，主動加碼韓語版，最後還貼心附上飛吻聲「啾啾啾」，錄了近10次後崩潰羞喊：「就到這裡！趕快把你們的手機放下！」

孔劉昨晚首度在台舉辦見面會，吸引5500名「孔太太」在連假首日與老公相聚。（記者王文麟攝）之後有媽媽粉絲帶著6歲的女兒上台，由可愛的小妹妹演唱《鬼怪》原聲帶歌曲《Stay With Me》，萌樣瞬間收服男神，稱讚她「可以去參加《K-pop Star》比賽了。」最後3人親密合影，讓台下的粉絲羨慕不已。

此外，孔劉將於今下午搭機離台，班機不公開。

孔劉的首場台北見面會耗時3.5小時，誠意十足。（記者王文麟攝）