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鄧超稱兒子運動細胞遺傳自己 遭吐嘈「你像籃球」

2017/04/29 21:07

孫儷（右二）和鄧超（左二）育有一子「等等」（右一）和一女「小花」（左一）。（翻攝自孫儷微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員鄧超除了演技精湛，綜藝感也十分優越，而他平時更是很喜歡到親友的微博貼文下去留言，因此許多網軍都會坐等鄧超現身回應。而今日，鄧超的老婆孫儷在微博上貼出了兒子「等等」打球的帥照，果不其然鄧超隨後就親自出現回覆，更自誇說「這運動細胞像爸」！

鄧超和孫儷的兒子等等投籃姿勢超帥。（合成圖，翻攝自孫儷微博）

今日上午，孫儷在微博上曬出了兒子「等等」打籃球的照片，只見等等從地板上一躍而起，將球向前投出，有模有樣的姿勢看起來十分帥氣，還有一張照片是等等右手抱著球趴在地板上，讓孫儷直呼兒子是「籃球少年」。而藝人陳赫也留言誇讚等等「好棒」，孫儷的新戲《那年花開月正圓》的劇組更自豪說「厲害了小少爺」。

鄧超自稱兒子的運動細胞是遺傳自自己。（翻攝自孫儷微博）

不過，鄧超本人倒是不改搞怪本性，除了親自回應說「我拍得好嗎」想討功勞，還認為兒子應該打不過他，並自誇說等等的運動細胞完全就是遺傳自自己，除了瞬間讓網軍笑翻，也引來一堆網軍吐嘈鄧超說「醒醒吧老鄧頭」、「那球老像你了」、「你像他這麼大的時候肯定還在玩泥巴」。

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