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宋祖德嗆謝霆鋒「拿出證據」 選張柏芝生日直播吃屎

2017/04/29 21:08

謝霆鋒（左）與宋祖德近來砲火猛烈。（翻攝自謝霆鋒臉書、宋祖德微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德日前爆料謝霆鋒與王菲已分手，還說「爆料錯吃400克狗屎」，謝霆鋒PO出與王菲的刺青，間接澄清與王菲無情變，更在臉書貼出「狗屎餅乾」的宣傳照，暗指要宋祖德吃屎，而宋祖德今日在微博PO出一篇名為「警告謝霆鋒」的文章，雙方你來我往，砲火猛烈。

宋祖德要謝霆鋒像個男子漢。（翻攝自宋祖德微博）

宋祖德在文章開頭就要謝霆鋒提供與王菲仍在一起的證據，並說最好是結婚證，如果能拿出來，他百分之百開直播吃屎，而直播時間訂在5月24日，還說狗狗要由謝霆鋒提供，以確保真實，並說「狗現拉，我現吃」，並嗆謝霆鋒如果真的是漢子，就拿出證據，不要搞狗屎餅乾和秀刺青這種花拳繡腿的把戲。

張柏芝為謝霆鋒前妻。（翻攝自微博）

宋祖德也強調「我把誠信看得比生命還重要」，而有許多人懷疑他是想藉此宣傳他主演的《相親風雲錄》，讓他感到非常生氣，並說要在5月24日證明他不是為了宣傳電影，是為了誠信，更大呼「為了誠信，為了真相，為了真理與正義，我死都不怕，還怕屎嗎？」而他一直提到的5月24日，剛好是謝霆鋒前妻張柏芝的生日，選擇這天的用意十分耐人尋味。

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