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莫允雯不愛當女神 「我是起床嘴臭的一般人」

2017/04/29 20:24

《台灣名人堂》將專訪《植劇場》系列作品《夢裡的一千道牆》主要演員黃河（左起）、莫允雯、徐鈞浩。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《台灣名人堂》明（4/30）天將專訪台視《植劇場》系列作品《夢裡的一千道牆》主要演員黃河、莫允雯、徐鈞浩。已經是第四度演出靈異片的黃河透露，導演王小棣一看到他就說：「黃河，不好意思喔！又是鬼片。」

　

有特殊體質的黃河，常被問到在片場有無感應，他直率的說：「我覺得每一個人都有感應，只是強不強烈。」膽子比較小的莫允雯透露，拍戲時常常自己嚇自己，她笑說：「只要到拍攝現場，身體不舒服時都會看向黃河，可以獲得安全感！」莫允雯因為拍了《夢裡的一千道牆》，回家後常疑神疑鬼睡不安穩，她內疚的說：「在片場沒有我的戲時，我無時無刻都在睡，有次還睡到讓小棣老師說『叫她一下』。」

　

黃河在接受主持人歐懿慧訪問時，談到自己17歲獲得金鐘視帝後，每次到劇組大家都會開玩笑說：「今天幾點收工就靠你了！」讓他直呼壓力大，所以平常都是靠畫畫紓壓，他笑著說：「發現大家很喜歡我在臉書放上自拍照，但我很討厭打開都是我自己的臉！」所以他便用畫自畫像來記錄當時的自己。

《台灣名人堂》主持人歐懿慧，將專訪《植劇場》系列作品《夢裡的一千道牆》主要演員黃河、莫允雯、徐鈞浩。（台視提供）

擁有姣好臉孔、魔鬼身材的莫允雯表示，以前的夢想是當「CEO」，沒想到誤打誤撞進入演藝圈，對於外界給她的「女神」封號，她說：「很謝謝大家給我這個光環，但我不喜歡也不需要，我也是那種會吃臭豆腐，或早上起來嘴巴很臭的一般人。」

　

另外在《天黑請閉眼》中演出頗受關注的徐鈞浩，這回在劇中需要在臉上畫「痘痘妝」，沒想到拍到後來竟「自然」爆痘，讓他相當擔憂，沒想到王小棣卻鼓勵說：「鈞浩痘痘好多、很好！」飽受「痘」擾，徐鈞浩說：「我一殺青就立刻衝去做臉！」

　

劇中他與莫允雯演出姊弟，有一回徐鈞浩神情緊繃的在排練一場「翻桌」戲，她走過去對徐鈞浩說：「弟弟你放開來，打到我沒關係！」沒想到一語成讖被打到受傷掛彩，莫允雯自嘲說：「我真是烏鴉嘴！」不過徐鈞浩則表示「兩人不打不相識」，因為打到姊姊太愧疚，一直傳訊息道歉，也讓兩姊弟的感情瞬間升溫。節目將於明（4/30）晚10點「台視新聞台」播出。

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