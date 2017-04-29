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孔劉甜喊台粉「老婆」 星友爆料裸體怪癖

2017/04/29 20:12

孔劉獻吻。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕韓星孔劉今晚在5500名「孔太太們」的召喚下，首度在台會粉絲，他的父母也低調坐在台下欣賞兒子的演出，氣氛歡樂。

孔劉虧黃子佼「沒打過籃球吧」，黃子佼瞬間中箭。（記者王文麟攝）

見面會上孔劉和粉絲分享他打籃球的影片，自豪國小開始打籃球所以長得比較高，並將眼神飄向和他呈現「最萌身高差」的黃子佼，笑虧對方：「你沒有打過籃球吧！」展現幽默的一面。隨後現場搬來投籃機，兩人當場比賽投籃，孔劉也貼心放水，最後雙方戰成平手，讓黃子佼順利替粉絲爭取到10張親筆簽名板福利，他簽名時黃子佼起鬨要粉絲大喊「老公」，他則以韓語賣萌回「老婆」，逗得女粉絲心花怒放。

孔劉被星友爆料愛裸體。（記者王文麟攝）

之後孔劉的星友MY Q率先現身當嘉賓，MY Q趁機爆料因為兩人常去旅行，常看到他裸體的畫面，搞笑說：「我萬般不願意，但常看到他光著身體的樣子。」孔劉則不甘示弱爆料MY Q是購物狂，一到台灣就衝去血拼，MY Q更透露會打呼的孔劉喝完酒後，打呼聲就會變大，「連我媽都被嚇到，一直問：『孔劉沒事嗎？』」孔劉也說有次到MY Q家作客，當時他睡在MY Q位於2樓的房間，打呼聲竟大到連在睡1樓的MY Q父母都被吵醒，看到台下粉絲笑到無法自拔，只好大喊：「你們不會和我一起睡，不用擔心啦！」

孔劉粉絲見面會實況。（記者王文麟攝）

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