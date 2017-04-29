（影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」

IU歌藝精湛，是南韓實力派歌手。（翻攝自IU IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓國民妹妹「IU」李知恩能唱能跳，實力備受肯定，日前她發行第四張《Palette》，找來許多知名歌手合作，聲勢十分強大，日前她上南韓知名音樂節目《音樂銀行》演唱新歌，精湛唱功令人讚賞，被看好能拿下冠軍，但卻被女團「LABOUM」打敗，跌破眾人眼鏡。

IU在台上向團員祝賀。（翻攝自YouTube）

《音樂銀行》開播至今已19年，節目所釋出的榜當具有相當的公信力，而IU在節目中以美聲演唱了新歌「Palette」，被視為冠軍的不二人選，但結果一出爐，IU竟敗給了女團「LABOUM」，這樣的結果引起網友不滿，甚至認為「LABOUM」買榜，但IU得知與冠軍擦身後，絲毫沒有不悅的表情，還帶著笑容一一向團員們致意，巨星風範由此可見。

「LABOUM」拿下出道後首個第一名。（翻攝自LABOUM IG）

「LABOUM」於2014年成軍，發過多張單曲，卻沒有亮眼成績，今年終於發行第二張迷你專輯，以歌曲「Hwi hwi」打敗勁敵IU，奪得冠軍，這也是團體成軍以來的第一個第一名，對團員們來說意義重大，得知獲獎後全部團員都在台上哭成淚人兒，但仍有網友酸她們是「史上最莫名其妙的第一名」。

IU演唱「Palette」（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

《音樂銀行》公布最終結果 （影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）