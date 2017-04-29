限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生

2017/04/29 20:36

鄭爽（左圖、右圖左）自從拍攝《夏至未至》後便一直以短髮示人。（合成圖，翻攝自《夏至未至》、娛大蜀黍微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽近來雖然因為行為脫序導致爭議不斷，不過她依然戲約不斷、穩坐偶像劇女主角的位置。而近日，有網軍更曝光了她和唐嫣的男朋友羅晉共同主演的新戲《為了你我願意熱愛全世界》的側拍照，鄭爽再剪短的「小男生」造型也立馬成為了話題！

鄭爽（左圖左）的新戲搭檔唐嫣（右圖右）的男友羅晉（右圖左）。（合成圖，翻攝自羅晉、娛大蜀黍微博）

近日，《為了你我願意熱愛全世界》在上海理工大學取景拍攝，飾演男主角「張長弓」的羅晉和女主角「李木子」的鄭爽也現身校園，引起許多學生的注意。而有人還把兩人拍戲時的側拍照傳上網，其中鄭爽再度剪短的髮型以及中性化的打扮更是引起了討論，讓許多網軍直呼「變成小男生了」！

鄭爽（灰衣者）和羅晉（左圖左）現身上海理工大學拍戲。（合成圖，翻攝自娛大蜀黍微博）

事實上，鄭爽去年雖然和楊洋主演的電視劇《微微一笑很傾城》人氣再飆升，但拍完搭檔陳學冬的青春校園劇《夏至未至》後卻神隱了很長一段時間，如今《夏至未至》即將播出，鄭爽又投入新戲的拍攝，因此不少粉絲相當希望她能在下半年華麗復出，洗刷之前走歪的名聲。

相關新聞

推薦新聞
鋒菲昔日分手內幕曝光 王菲經紀人投李亞鵬一票 鋒菲昔日分手內幕曝光 王菲經紀人投李亞鵬一票
2017/04/29 21:09
宋祖德嗆謝霆鋒「拿出證據」 選張柏芝生日直播吃屎 宋祖德嗆謝霆鋒「拿出證據」 選張柏芝生日直播吃屎
2017/04/29 21:08
子宮囊腫剛拆線 Lulu力挺男神惹哭粉絲 子宮囊腫剛拆線 Lulu力挺男神惹哭粉絲
2017/04/29 20:52
（影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」 （影音）IU精湛演唱卻敗北 女團遭酸「莫名其妙的冠軍」
2017/04/29 20:40
鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生 鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生
2017/04/29 20:36
（影音）兄弟本色開唱里長娘盯場 分貝數在這首歌最高 （影音）兄弟本色開唱里長娘盯場 分貝數在這首歌最高
2017/04/29 20:36
莫允雯不愛當女神 「我是起床嘴臭的一般人」 莫允雯不愛當女神 「我是起床嘴臭的一般人」
2017/04/29 20:24
孔劉甜喊台粉「老婆」 星友爆料裸體怪癖 孔劉甜喊台粉「老婆」 星友爆料裸體怪癖
2017/04/29 20:12
《屍速》殭屍嚇到孔劉尖叫 無人島活人只帶爸媽 《屍速》殭屍嚇到孔劉尖叫 無人島活人只帶爸媽
2017/04/29 19:27
被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常 被爆打壓舊愛 李晨范冰冰繼續放閃日常
2017/04/29 19:22
蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他 蔡依林和林依晨超八卦？偷問李千娜男友是不是他
2017/04/29 19:16
霍建華自豪「超級奶爸」 女星曝他想到愛女會傻笑 霍建華自豪「超級奶爸」 女星曝他想到愛女會傻笑
2017/04/29 19:07
孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場 孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場
2017/04/29 18:49
楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟 楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟
2017/04/29 18:42
巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD 巨星愛「戴」 有了「它」 人人都能變GD
2017/04/29 18:38
陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說… 陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說…
2017/04/29 18:36
承租戶控蜂鳴器擾清夢 前主播熊旅揚森77 承租戶控蜂鳴器擾清夢 前主播熊旅揚森77
2017/04/29 18:03
網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！ 網友阿嬤激似「黑寡婦」 本尊邀酒：來首映會一起茫！
2017/04/29 18:01
公開了？ 鄧紫棋攜閨密前男友亮相好友圈 公開了？ 鄧紫棋攜閨密前男友亮相好友圈
2017/04/29 18:00
EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！ EXO世勳直播被抓包「裸聊」 赤裸大腿全露引暴動！
2017/04/29 17:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.