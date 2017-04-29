鄭爽短髮再進化！ 為戲秒變小男生

鄭爽（左圖、右圖左）自從拍攝《夏至未至》後便一直以短髮示人。（合成圖，翻攝自《夏至未至》、娛大蜀黍微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽近來雖然因為行為脫序導致爭議不斷，不過她依然戲約不斷、穩坐偶像劇女主角的位置。而近日，有網軍更曝光了她和唐嫣的男朋友羅晉共同主演的新戲《為了你我願意熱愛全世界》的側拍照，鄭爽再剪短的「小男生」造型也立馬成為了話題！

鄭爽（左圖左）的新戲搭檔唐嫣（右圖右）的男友羅晉（右圖左）。（合成圖，翻攝自羅晉、娛大蜀黍微博）

近日，《為了你我願意熱愛全世界》在上海理工大學取景拍攝，飾演男主角「張長弓」的羅晉和女主角「李木子」的鄭爽也現身校園，引起許多學生的注意。而有人還把兩人拍戲時的側拍照傳上網，其中鄭爽再度剪短的髮型以及中性化的打扮更是引起了討論，讓許多網軍直呼「變成小男生了」！

鄭爽（灰衣者）和羅晉（左圖左）現身上海理工大學拍戲。（合成圖，翻攝自娛大蜀黍微博）

事實上，鄭爽去年雖然和楊洋主演的電視劇《微微一笑很傾城》人氣再飆升，但拍完搭檔陳學冬的青春校園劇《夏至未至》後卻神隱了很長一段時間，如今《夏至未至》即將播出，鄭爽又投入新戲的拍攝，因此不少粉絲相當希望她能在下半年華麗復出，洗刷之前走歪的名聲。