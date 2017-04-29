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林可彤秀孕肚 放話「直播生產過程」

2017/04/29 19:30

（左起）劉欣瑜、林又立、林可彤組成「女子訓練營」。（尖端出版社提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕跨三家經紀公司的名模林可彤、林又立、劉欣瑜組成「女子訓練營」，每天在粉絲團示範不同運動，還聯手推出首本名模健美體態養成聖經《女子訓練營：跟著我們瘦身x生活x保養，快樂打造微肌美形》。

（左起）林又立、林可彤、劉欣瑜三人友情深厚，共創「女子訓練營」時常與粉絲分享運動影片。（尖端出版社提供）

為了宣傳新書，三位名模化身成「女子訓練營」教官，林又立現場透露為認識男生如何運動耍心機，劉欣瑜則大露性感美背，最殺的還是林可彤，雖然有孕在身，不過竟然大發豪語說：「醫生說我狀況好到生產完妝都可能不會花，我到時候要來考慮生產的時候直播。」林可彤說因為自己開始運動之後，變得更開朗活潑，體態也更加完美，才有這種信心。

（左起）林又立、林可彤、劉欣瑜首本新書《女子訓練營》封面超吸睛！（尖端出版社提供）

運動暗藏小心機的林又立，為了在運動時也能覓得桃花，特別在頭髮上動手腳，而且強調「運動後即時大汗淋漓頭髮還是要蓬鬆漂亮」。劉欣瑜性感不落人後，除了美背大放送之外，也透露自己每天起床會先喝一杯溫水，達到喚醒身體機能作用，而且多喝水對於新陳代謝也有幫助。

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