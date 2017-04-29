限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟

2017/04/29 18:42

楊謹華（左）、高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》，兩人在劇中有親密戲。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《閱讀時光II》系列第三單元明晚（4月30日）8點將播出楊謹華、高英軒、福地祐介、許乃涵主演的《生活是甜蜜》，該劇由知名暢銷作家李維菁首部長篇小說改編，其中一場楊謹華在工作室撞見男友高英軒與裸著上身的許乃涵私會的戲碼，讓她拍攝當下感受很深，表示：「因為這場情緒很深層，從看到到情緒反應的台詞雖然不多，但要表達出當下的情感糾結，那種心痛的情緒特別複雜。」

許乃涵（左）、高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）

為了能讓這次演出更忠於原著，楊謹華特地仔細拜讀原著小說，拍攝準備前期也與導演反覆討論劇本，她坦言這部戲對於自己的愛情觀有許多啟發，「兩個人在一段關係裡，應該要多站在對方的立場去想，不要一昧只是偏重自己的感受，這提醒我要多站在對方的立場想！」楊謹華也分享自己對於戲名的體悟：「對我來說生活最甜蜜的事就是『簡單』，越簡單的生活越好，因為生活中越平凡的事情，對我來說越容易感到踏實。」

楊謹華（左）撞見高英軒劈腿，挑戰情緒深層的高難度戲碼。（台視提供）

楊謹華與高英軒雖是首次合作，但一場男女朋友親密互動的吻戲，兩人仍詮釋的相當細膩到位，相較於和高英軒初次合作，讓楊謹華更覺得有趣的是和段鈞豪的師徒戲碼，她笑著說：「這部戲是第二次跟段鈞豪合作，因為以前我們演過夫妻、太熟了，這次他演提拔我的上司，剛開始演的時候我們都覺得有點不適應，但我試著保持鎮定！」日籍演員福地祐介則在劇中飾演控制慾極強的公子哥，他一口流利中文讓許多人感到相當讚嘆，他開心的解釋：「一開始受同學影響接觸周杰倫的歌、才更對中文感興趣，後來索性到書店買中文課本自學。」

楊謹華演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）

日前高英軒、福地祐介、許乃涵出席以《生活是甜蜜》為主題的「文學改編活動分享會」，3人聊起各自和楊謹華對戲的過程，高英軒直率的說：「和謹華演出親密戲，最難的部分是『手』，要透過手來表現慾望情緒是非常挑戰，至於嘴唇軟不軟呢？其實我忘了！」高英軒仍不忘讚美楊謹華演技大噴發，讓他有種「我的災難來了！」的壓力感；劇中飾演楊謹華情敵的許乃涵，則用幽默方式稱讚楊謹華的眼神相當細緻、有戲，她笑說：「大家一定要用4K螢幕放大看、才看得清楚喔！」福地祐介則坦承因為語言的關係，在拍攝現場有句話頻頻卡詞，讓他對導演與楊謹華深感抱歉。

許乃涵演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）福地祐介演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）楊謹華（右）、福地祐介演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）

相關新聞

推薦新聞
衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子 衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子
2017/04/29 10:04
阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤 阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤
2017/04/29 17:34
開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲 開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲
2017/04/29 10:08
夏威夷遇洪水警報 正妹空姐急PO文 夏威夷遇洪水警報 正妹空姐急PO文
2017/04/29 12:03
前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館 前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館
2017/04/29 11:48
孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場 孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場
2017/04/29 18:49
（影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對 （影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對
2017/04/29 17:12
九把刀新片驚艷義大利 觀眾鼓掌2分鐘！ 九把刀新片驚艷義大利 觀眾鼓掌2分鐘！
2017/04/29 14:22
陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說… 陳意涵夜跑上國道自嘲「94狂」 挨轟後這樣說…
2017/04/29 18:36
跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」 跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」
2017/04/29 12:40
韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半 韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半
2017/04/29 09:46
回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」 回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」
2017/04/29 14:18
別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」 別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」
2017/04/29 13:17
大膽！歐陽娜娜穿睡衣 男星硬要視訊截圖 大膽！歐陽娜娜穿睡衣 男星硬要視訊截圖
2017/04/29 15:17
（影音）金城武坦言戀愛會想「吞」對方：放屁也甜蜜 （影音）金城武坦言戀愛會想「吞」對方：放屁也甜蜜
2017/04/29 15:13
（影音）林志玲勾下巴掐大腿挑逗 男星凍未條 （影音）林志玲勾下巴掐大腿挑逗 男星凍未條
2017/04/29 15:10
（圖輯影音）辰亦儒自稱「保鮮肉」求粗大硬拚男神金城武 （圖輯影音）辰亦儒自稱「保鮮肉」求粗大硬拚男神金城武
2017/04/29 16:30
（圖輯影音）金城武總裁上身 難敵「性感」周冬雨 （圖輯影音）金城武總裁上身 難敵「性感」周冬雨
2017/04/29 16:10
斥周湯豪還不夠格 炎亞綸「速食台劇」曝問題核心 斥周湯豪還不夠格 炎亞綸「速食台劇」曝問題核心
2017/04/29 17:18
張宇揭低潮黑歷史 望12層高樓「跳下來會怎樣？」 張宇揭低潮黑歷史 望12層高樓「跳下來會怎樣？」
2017/04/29 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.