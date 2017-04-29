楊謹華高英軒手慾糾葛 忘記嘴唇軟不軟

楊謹華（左）、高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》，兩人在劇中有親密戲。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視《閱讀時光II》系列第三單元明晚（4月30日）8點將播出楊謹華、高英軒、福地祐介、許乃涵主演的《生活是甜蜜》，該劇由知名暢銷作家李維菁首部長篇小說改編，其中一場楊謹華在工作室撞見男友高英軒與裸著上身的許乃涵私會的戲碼，讓她拍攝當下感受很深，表示：「因為這場情緒很深層，從看到到情緒反應的台詞雖然不多，但要表達出當下的情感糾結，那種心痛的情緒特別複雜。」

許乃涵（左）、高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）

為了能讓這次演出更忠於原著，楊謹華特地仔細拜讀原著小說，拍攝準備前期也與導演反覆討論劇本，她坦言這部戲對於自己的愛情觀有許多啟發，「兩個人在一段關係裡，應該要多站在對方的立場去想，不要一昧只是偏重自己的感受，這提醒我要多站在對方的立場想！」楊謹華也分享自己對於戲名的體悟：「對我來說生活最甜蜜的事就是『簡單』，越簡單的生活越好，因為生活中越平凡的事情，對我來說越容易感到踏實。」

楊謹華（左）撞見高英軒劈腿，挑戰情緒深層的高難度戲碼。（台視提供）

楊謹華與高英軒雖是首次合作，但一場男女朋友親密互動的吻戲，兩人仍詮釋的相當細膩到位，相較於和高英軒初次合作，讓楊謹華更覺得有趣的是和段鈞豪的師徒戲碼，她笑著說：「這部戲是第二次跟段鈞豪合作，因為以前我們演過夫妻、太熟了，這次他演提拔我的上司，剛開始演的時候我們都覺得有點不適應，但我試著保持鎮定！」日籍演員福地祐介則在劇中飾演控制慾極強的公子哥，他一口流利中文讓許多人感到相當讚嘆，他開心的解釋：「一開始受同學影響接觸周杰倫的歌、才更對中文感興趣，後來索性到書店買中文課本自學。」

楊謹華演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）

日前高英軒、福地祐介、許乃涵出席以《生活是甜蜜》為主題的「文學改編活動分享會」，3人聊起各自和楊謹華對戲的過程，高英軒直率的說：「和謹華演出親密戲，最難的部分是『手』，要透過手來表現慾望情緒是非常挑戰，至於嘴唇軟不軟呢？其實我忘了！」高英軒仍不忘讚美楊謹華演技大噴發，讓他有種「我的災難來了！」的壓力感；劇中飾演楊謹華情敵的許乃涵，則用幽默方式稱讚楊謹華的眼神相當細緻、有戲，她笑說：「大家一定要用4K螢幕放大看、才看得清楚喔！」福地祐介則坦承因為語言的關係，在拍攝現場有句話頻頻卡詞，讓他對導演與楊謹華深感抱歉。

許乃涵演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供） 高英軒演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供） 福地祐介演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供） 楊謹華（右）、福地祐介演出《閱讀時光II-生活是甜蜜》。（台視提供）